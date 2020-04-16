【告別大台】田蕊妮正式離開TVB　IG：舒適圈有時候只是一緊箍咒

▲ 田蕊妮正式離開TVB：「舒適圈有時候只是一緊箍咒。」

田蕊妮（阿田）今年初透露即將約滿無綫，並未有打算續約，當時有傳阿田有意轉簽古天樂旗下的經理人公司。今日阿田在Facebook發文，透露已經與TVB完約，並希望能夠跳出舒適圈往外闖：「舒適圈，有時候只是一緊箍咒。」

田蕊妮是「亞視過檔潮」中首位轉投無綫的女藝人，於2007年正式簽約無綫旗下拍攝多部劇集，憑著好演技成為一線花旦，更憑著《巨輪》獲封視后角色。

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▲ 田蕊妮宣佈正式完約。（取自田蕊妮FB）

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田蕊妮離開TVB

今年初阿田缺席《萬千星輝頒獎典禮2019》，數日後阿田出席活動時透露，數月後即將約滿TVB，並傳出她有意簽約古天樂旗下經理人公司。

直到今日，阿田在其Facebook發文，透露已經與無綫結束12年的合約：

今天是我跟TVB的合約完結的日子，我不打算在這裏公開感謝誰，因為在私底下已感謝了他們，我反而想公開感謝每一位觀眾，謝謝你們這些年來對本人的支持與鼓勵。 在這過去的十二年間，為大家演出了無數的角色，什麼視后的銜頭、什麼獎項，都不及你們的愛戴！ 至於接下來的計劃是什麼? 老實說，真的沒有！近年香港所發生的種種事情和這次全球的疫情令我深深體會到計劃追不上變化這回事！世界彷彿停頓，￼倒不如趁這個時候好好想想自己真正需要的是什麼？真正喜歡的又是什麼？ 很多人窮一生的精力去建造屬於自己的舒適圈，但舒適圈真的就舒適嗎？生以為人的目的就是要花盡心思去打造一個圈來規限著自己嗎？比起舒適圈我更加有興趣去探索那些未知的可能性接受挑戰從中發掘更多潛能。 舒適圈，有時候只是一緊箍咒。很多人現在都在思索當疫情過後想做些什麼，我也很期待踏出家門為大家演出的那一天呢！

▲ 田蕊妮是公認唱得之人。（取自田蕊妮FB）

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《她她她的少女時代》成告別作

阿田於1993年以16歲之齡參加歌唱比賽而加入亞視，後來被安排拍攝多套劇集如《縱橫四海》、《萬家燈火》等有突出表現，因而讓她決定放棄到外國升學，繼續留在演藝圈發展。

於2003年離開亞視後，阿田往電影圈發展，先後憑《金雞》、《師奶唔易做》提名香港電影金像獎最佳女配角，於2005年到商業電台擔任節目主持人，翌年獲邀到無綫接演電視劇《蘭花劫》，直到2007年正式簽約TVB。

▲ 杜汶澤給予田蕊妮無限支持。（取自田蕊妮FB）

在TVB多年阿田獲派演許多發揮空間甚大的角色，包括《鬼同你OT》、《巨輪》、《來自喵喵星的妳》等，無綫亦為她推出綜藝節目《女人四十》，作出多方面嘗試，阿田亦曾表示，沒有想過在TVB的時間比亞視更久。

阿田曾經主持《超級巨聲2》，又一度重返樂壇推出個人專輯《You Are My Man》。去年推出的劇集《她她她的少女時代》成為了阿田在TVB的告別作。

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