【DSE2020】文憑試踏入倒數階段　應屆考生批如期開考罔顧學生安全︰擔心感染風險

▲ 有應屆考生指，既想DSE如期開考，為中學生涯畫上圓滿句號，卻又害怕增加感染風險。

受新冠肺炎疫情影響，應屆中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日開考，教育局及考評局前日（15日）宣布DSE如期開考，並加強試場防疫措施。有應屆考生指延考磨滅意志，既想DSE如期開考，為中學生涯畫上圓滿句號，卻又害怕增加感染風險。

DSE溫書意志慢慢磨滅

應屆考生Emily剛滿18歲，她於港島區著名女校聖嘉勒女書院就讀中六。她憶述踏入3月時，以最後一個月衝刺為策略，博到盡溫書，可是教育局於3月21日宣布DSE延至4月24日開考，瞬間鬥志熄滅。當時原本是DSE開考倒數一周，她跟自己打氣說「一定得」。

我本身好有幹勁溫書，不過當知道延期開考的一刻，已經停下來鬆懈了。

其後有不少聲音指4月24日未必如期開考，甚至有機會取消，令Emily相當困惑。她指每次滿懷鬥志溫習後，又出現很多不確定因素，坦言「溫書意志慢慢磨滅」。

除了中、英、數及通識科四個核心科目外，Emily修讀英國文學及世界歷史科，成績屬中游分子，往往全級百多人中排名約40至50。她自言非最勤力的學生，一般測考一星期前才開始溫書，不過她上課有抄寫筆記習慣，也會重抄筆記以助記憶。

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想如期開考又怕受感染

在準備DSE期間，Emily每日設定目標溫習科目，主要分兩種溫習模式，重溫內容會花3至4小時，若然想深入重點溫習則用上5至6小時，例如熟讀範文。她一直有補習數學，是1對4的小班教學，不過在疫情下補習班已改為網上教學。

疫情肆虐，Emily大多留在家中溫書，上一次外出已是3月下旬，不過她直指現在雖然持續溫習，但處於放鬆狀態，有時做過練習或補了習便當作已溫書。對於DSE如期開考與否，她感到兩難︰

一方面覺得讀了多年，考完DSE可以正式完結中學生涯；另一方面又覺得疫情不受控，每日依然有不少新增確診個案，擔心如期開考有感染風險。

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有感置考生健康不顧

Emily認為政府推行限聚令，又限制食肆餐枱間有至少1.5米距離，卻放心全港中六生進行公開試，在每個考場同時容納百多名考生，似乎是置考生生死於不顧。

可是她又有感取消DSE，改以校內成績及學校過往文憑試表現，整體評估學生成績並不公允。

每間學校的評分標準不一，不能做到公平公正，而DSE是以同一標準評分。

以她就讀的學校為例，由於早前受疫情影響，學校取消了模擬試，上一次有預計成績已是中五下學期的考試，成績已不能作準。

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記者︰駱秀玲