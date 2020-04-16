【年輕媽媽】18歲懷孕產子被斥虐兒不負責任　年輕媽媽反擊︰我願用生命守護小孩

▲ 台灣一名年輕媽媽被指虐兒不負責任，反擊會用生命守護孩子。

上一代人比較早婚，但現代女性多數以事業為重，慢慢變得「晚生」，生孩子一事漸漸推遲到30歲、40歲。有年輕媽媽卻被嘲笑說，「孩子照顧孩子」或「不負責任」，台灣一名2孩媽媽在Facebook發帖控訴，「年輕生孩子沒有甚麼不好。」

台灣2孩媽媽米格在Facebook群組「爆廢公社公開版」發帖指，自己的曾祖母、祖母及媽媽都是18歲生孩子，而她同樣在18歲懷孕，19歲誕下兒子，幾個月前再誕下女兒。

年輕產子不是問題

米格回覆TOPick指，最近聽見不少人說，「太年輕生小孩不負責任，小孩都會很可憐，虐待孩子的都是年輕媽媽」，令她不禁反擊，

年輕產子與小孩沒有代溝，這樣才能理解小孩在想甚麼。

由於米格媽媽早在17歲時已生下她，成為年輕媽媽。媽媽的早婚影響米格的結婚觀念，現年21歲的米格在19歲時誕下大兒子，她希望自己不到40歲時孩子就長大成人，可以用朋友的方式與孩子相處，「年輕生孩子令她不會用傳統的方式帶小孩，而且有體力照顧孩子。」

心愛孩子的她，每次兒子不乖被她「修理後」，女兒哭個不停感到無助時，她都心疼得要命。儘管照顧孩子疲憊不堪，但只要孩子對著她笑，所有的疲勞都被拋諸腦後，「我知道他們需要我。」

甘願為孩子犧牲自己

至於不少人說太年輕生孩子不會教導孩子，米格反駁指，「我只覺得用行動證明，我可以把孩子教育的非常好。」她表示，從懷孕那刻開始，她戒煙、戒酒，又戒掉複雜的生活。回想懷孕時，她住進醫院不能下床的日子，真是苦不堪言。

生孩子根本拿命在拼，但甘之如飴因為我愛我的孩子，我需要他們。

還記得有一次遇上地震，擔心房屋倒塌，她第一時間用自己的身體趴在熟睡的兒子身上，並表示「我願意用我的生命保護我的小孩。」她質疑那些將孩子棄掉的父母，「他們怎麼這麼狠心呢？」

網民：虐童跟年齡無關

不少網民看畢帖文後，紛紛留言表示認同。有網民表示「虐童跟年齡無關，有沒有責任也與年齡無關」、「負責任對得起自己人生就好」、「趁體力好的時候快點生，越晚生累的是自己，雖然沒有玩到，但是要玩也可以帶寶貝出去玩啊！」

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責任編輯：梁節儀