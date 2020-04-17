【頭號癌症殺手】本港頭號癌症殺手死亡率近30% 中醫推介肺癌患者化療後養生湯療
肺癌作為本港頭號癌症殺手，據醫管局資料顯示，單單在2017年已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率為27.1%。註冊中醫師呂兆陞指出，治療肺癌除了使用傳統手術、電療和化療外，中醫亦可在改善病患者生活質量，和延長患者壽命方面發揮作用，當中他就推介了一款潤肺止咳的湯水予肺癌患者作為養生湯療。
呂醫師表示，中醫藥治療肺癌主要透過整體調理，增強機體免疫力，達致預防腫瘤治療後復發，抑制及延緩腫瘤生長的目的。因此，初中期肺癌病人經手術切除癌腫後，中醫治療於手術後介入，可加速身體復原，預防復發。此外，電療化療亦會為患者帶來一定副作用，中西醫配合治療，可以減緩副作用。對於末期病患，中醫藥治療在減輕症狀，以提高患者生活質量及生存期方面，也具有明顯效果。
梨和百合有助潤肺止咳
食物建議方面，由於各患者體質不同，病情階段不同，必須請註冊中醫師判斷病情，方可給予詳細建議。呂醫師建議肺癌患者可以多吃梨和百合，較為平和，可酌情作為調理之用。
梨味甘，性微寒。具有潤肺生津、止咳化痰、清熱的功效。梨常用於潤肺益陰，當中清肺熱的特性適合長期吸煙人士減少煙毒對肺臟的損害。生津清熱的作用也有效於減輕病人電療化療所產生的副作用。
百合味甘，性微寒。具有養陰潤肺止咳，清心安神的作用。百合具有較強的潤肺鎮咳的作用。現代藥理研究發現，百合具有一定抗癌作用。然而，百合性質收歛，感冒期間需避免食用。
呂醫師建議一款潤肺止咳的湯水給大家保健身體，一星期大約可飲3次。
百合玉竹雪梨湯（二至四人份量）
材料：
- 乾百合1兩
- 玉竹1兩
- 南北杏5錢
- 雪梨3個
- 陳皮1角
- 瘦肉適量
做法：雪梨連皮切好洗淨，與上述材料加水煲一小時即可。
功效：潤肺生津、止咳化痰及清熱安神。
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責任編輯:羅嘉欣