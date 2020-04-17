【頭號癌症殺手】本港頭號癌症殺手死亡率近30%　中醫推介肺癌患者化療後養生湯療

▲ 註冊中醫師呂兆陞推介一款潤肺止咳的湯水予肺癌患者作為養生湯療。

肺癌作為本港頭號癌症殺手，據醫管局資料顯示，單單在2017年已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率為27.1%。註冊中醫師呂兆陞指出，治療肺癌除了使用傳統手術、電療和化療外，中醫亦可在改善病患者生活質量，和延長患者壽命方面發揮作用，當中他就推介了一款潤肺止咳的湯水予肺癌患者作為養生湯療。

呂醫師表示，中醫藥治療肺癌主要透過整體調理，增強機體免疫力，達致預防腫瘤治療後復發，抑制及延緩腫瘤生長的目的。因此，初中期肺癌病人經手術切除癌腫後，中醫治療於手術後介入，可加速身體復原，預防復發。此外，電療化療亦會為患者帶來一定副作用，中西醫配合治療，可以減緩副作用。對於末期病患，中醫藥治療在減輕症狀，以提高患者生活質量及生存期方面，也具有明顯效果。

梨和百合有助潤肺止咳

食物建議方面，由於各患者體質不同，病情階段不同，必須請註冊中醫師判斷病情，方可給予詳細建議。呂醫師建議肺癌患者可以多吃梨和百合，較為平和，可酌情作為調理之用。

梨味甘，性微寒。具有潤肺生津、止咳化痰、清熱的功效。梨常用於潤肺益陰，當中清肺熱的特性適合長期吸煙人士減少煙毒對肺臟的損害。生津清熱的作用也有效於減輕病人電療化療所產生的副作用。

百合味甘，性微寒。具有養陰潤肺止咳，清心安神的作用。百合具有較強的潤肺鎮咳的作用。現代藥理研究發現，百合具有一定抗癌作用。然而，百合性質收歛，感冒期間需避免食用。

呂醫師建議一款潤肺止咳的湯水給大家保健身體，一星期大約可飲3次。

百合玉竹雪梨湯（二至四人份量）

材料：

乾百合1兩

玉竹1兩

南北杏5錢

雪梨3個

陳皮1角

瘦肉適量

做法：雪梨連皮切好洗淨，與上述材料加水煲一小時即可。

功效：潤肺生津、止咳化痰及清熱安神。

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責任編輯:羅嘉欣