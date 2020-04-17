【頭號癌症殺手】長期抽煙吸油煙增患肺癌風險　痰中帶血久咳未癒為先兆

▲ 據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。

肺癌作為本港頭號癌症殺手，由於初期病徵不明顯，患者到晚期才確診，因此死亡率偏高。據醫管局資料指，單單在2017年已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率為27.1%。據世界衞生組織數據顯示，肺癌於癌症的死亡率中排名第一。

據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌的主要成因包括：

吸煙或長期吸入他人的二手煙

因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。

吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)

吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。

值得留意的是，過去亦有不吸煙的女性患者也會罹患肺癌，原因是因為她們長期吸入廚房油煙，或受拜神的香火刺激而引發肺癌。

肺癌病徵

早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

持續性咳嗽

痰中帶血

胸肺反覆受到感染或經久難癒

聲音嘶啞

胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛

食慾不振及體重下降

容易疲倦

據台灣外科醫生江坤俊表示，癌細胞長在肺部不同位置，會出現不同症狀：

肺部中央：很快出現咳嗽症狀，有機會開刀。

肺部末端：至痛病情嚴重時才出現咳嗽症狀，往往到晚期才被診斷出來

肺部邊緣：若癌細胞往外走，有機會侵蝕肋膜，導致胸口劇痛。

腋下/肺結：手會突然變得麻痺。

肺癌種類

當中肺癌主要分為兩種：小細胞肺癌和非小細胞肺癌。

小細胞肺癌：始發於肺部最細的細胞，通常是支氣管壁的小細胞。病情發展速度極快，很早期便會擴散到身體其他部位，因此亦較難醫治。

非小細胞肺癌：有八成肺癌患者都是非小細胞肺癌，可再細分成3個類別：

鱗狀細胞癌：癌細胞出現喺支氣管，係最常見嘅肺癌種類

腺癌：主要影響肺部外側，多數患者為婦女及非吸煙人士

大細胞癌：在肺部任何範圍都有可能出現，10%肺癌患者屬於此類別

治療方法

醫治肺癌的方法主要可分成外科手術、放射治療及化學治療三大類：

外科手術：醫生考慮動用外科手術切除肺葉組織的情況包括：

肺癌腫瘤較大

癌腫離胸腔中心有一些距離，尚未擴散或擴散的程度極有限

採用哪一種手術，要視乎腫瘤的大小和位置

放射療法：放射療法是利用高能量射線來治療癌症，在治療癌細胞的同時，盡量減低對正常細胞的傷害。放射治療可能單獨使用，也可能在外科手術後進行，以治療未被手術切除的任何癌細胞。放射治療一般很少產生副作用，但有時也可能產生噁心的感覺。如感不適，通常服藥可有幫助。



化學治療： 化學藥物治療是利用特殊的抗癌 (毒害細胞) 藥物，破壞和擾亂癌細胞的生長和分裂。當化學藥物在血液中運行時，便可破壞遍佈身體的癌細胞，多用於有小型肺癌細胞的病人身上。然而，患者在化療期間多數都會經歷一些副作用，包括疲倦、血液改變、食慾不振、噁心和嘔吐、便祕或腹瀉、但這些副作用也可以通過服藥得到控制。



預防方法

吸煙是肺癌的主要元兇，所以首要的預防方法就是徹底戒煙。在飲食及生活上，亦可注意以下事項：

在家煮食時，盡量少用「煎炒油炸」方式煮食，以避免吸入過多油煙。需要時，應使用抽油煙機

避免進食醃製或燒烤食物

減少燃燒香燭

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責任編輯：羅嘉欣