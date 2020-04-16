【良心小店】慈雲山茶餐廳推18蚊飯盒長者再平3蚊　店主發放正能量：優惠直至疫情完結

▲ 慈雲山茶餐廳推18蚊飯盒長者再平3蚊。

新冠肺炎疫情未息，市民減少出吃飯，加上政府規管食肆，限制餐桌間須有1.5米距離和不得多於4人同桌等，令餐飲業生意大挫。可是，慈雲山一所茶餐廳卻推出外賣$18外賣飯盒優惠，長者再減$3元，支持基層及長者，齊心抗疫。

有網民把餐牌拍照放到網上，餐牌以「抗疫時份，與人同行」為題，上午11時後，大家便可以$18購買飯盒。不少網民大讚餐廳是良心小店，呼籲大家一起光顧。

八道餐廳店主魏太接受TOPick訪問時，表示因2月初疫情爆發，眼見多人失業，回想到自己本身都是一個白手興家的人，深深明白生活艱難。因此，他們決定幫助有需要的人，希望大家在疫情期間可以積極正面點。餐廳在3月中時推出優惠外賣飯盒，

希望同街坊一齊度過疫情！

八道餐廳現時每日推出5款外賣優惠餐，包括豬扒飯、雞扒飯、漢堡火腿飯、窩蛋肉醬飯及蘑菇片腸仔飯，$13更可購買到大碗火腿通粉，65歲以上長者可額外再減$3。

魏太希望可以與區內的基層街坊齊心抗疫，她續指優惠推出後，不同的人士例如長者及一些家長會帶同小朋一起購買外賣，她見到客人開心的樣子，自己也很滿足，

見到有啲公公婆婆好開心，自己就開心！

由於$18外賣飯盒優惠是在政府規管食肆前推出，魏太直言現在生意的確受政府的限聚令影響，但他們會盡量營運下去，堅持推出優惠直至疫情完結。魏太表示現在勉強還交到租，但萬一最後因入不敷支而要結業，也不會感到可惜。

慈雲山八道餐廳

地址：慈雲山毓華街74-80A號嘉華大厦地舖

電話：28081996 / 51817377 / 53681418

營業時間：星期一至日上午7時至晚上10時半

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責任編輯：王芷瑩