【2020DSE】壓力太大影響應試表現　中醫YouTuber教4招為DSE考生集氣

▲ 今年DSE考期受疫情影響一改再改，應屆考生承受前所未有的壓力，中醫YouTuber曼筆透過網絡平台為應屆考生提供養生及應付各種情緒的資訊，為考生集氣。

若新冠肺炎疫情持續放緩，2020年DSE文憑試將於4月24日開考，面對開考試期一拖再拖，應屆考生容易產生負面情緒。學友社調查發現，應屆考生的壓力指數達8.1分，創了歷年新高。

可幸有不少青年機構都落力為應屆考生打氣，例如香港中華基督教青年會與中醫YouTuber曼筆（註冊中醫師湯家俊）合作, 透過網絡平台為應屆考生提供養生及應付各種情緒的資訊，也教考生和家長們如何紓緩緊張情緒，考前放鬆一下。

他謂，其實應屆考生及家長齊齊遇着百年一遇的世紀疫症，任何事都無法預計或作好安排，從而衍生驚恐，或各種怒、悲、憂等情緒，乃人之常情，而巨大的心理壓力，常會在身體狀況上反映出來，家長應多加留意。

中醫YouTuber曼筆指出：「考生常見的情緒離不開以上幾種，先說『怒』，許多時會溫書溫到發脾氣，家長又不理解，當講多兩句，考生便容易怒傷肝，導致氣血流錯亂，易產生眩暈眼花，或體質兼濕毒會生暗瘡。若然常思慮自己還未溫完書，造成悲憂與共，即變成雙重憂思，可會引致化不良、胃痛、便秘或腹瀉。」

他又提及一個極端例子，有考生因着以上種種情緒影響到太過驚恐，去到試場出現大小便失禁的情況。

▲ 在不確定考期情況下，易產生緊張不安情緒實屬正常。（iStock圖片）

給應屆考生的4個錦囊

1.釋放壓力情緒

從中醫角度來說，當然是未出現病症，在有情緒時便要加以防範。他的解決方法是當考生情緒常處於「怒」，「可以容許自己適度地把憤怒釋放，不妨透過打波打拳等運動，甚至打機來放鬆一下，另外，也可在無人的地方放聲大叫，都可以減壓。」

2.做好試前準備

他續稱：「又如考生們當感到極度悲憂，也應找朋友同學傾下偈，食下零食、聽下歌。下周就是考期，心裏的驚恐可能會上升，這時就要同自己講要鎮定，想一想自己試前預備是否完成？如提早搵定試場、各類文具證件、口罩等消毒用品是否充足，讓自己不要手忙腳亂，感到安心也是一種紓緩。」

▲ 如家長發現子女只專注溫書而不適當地休息，便要留意一下了。（iStock圖片）

3.解決輕微病徵

曼筆說，考生如發現自己有輕微病徵出現，如常見的暗瘡、胃痛、失眠、腹瀉，都未必需要食藥解決，可試試一些性質平和的食療幫助一下。

如出現多了暗瘡，可以飲下開心茶，以菊花、麥冬、沙參和玫瑰花各10克，熱水焗半小時左右，疏肝解郁寧心安神都不錯。又如胃痛，可以陳皮、炒白朮、茯苓各10克，焗水或煮粥時加入當中，或少食多餐減低腸胃負擔。另外，他教有一招按壓梁丘穴和合谷穴，可以緊急止胃痛。

▲ 開花茶能舒肝解悶。(被訪者提供)

至於常見的便秘和失眠，他說最好做下運動、多飲水，配合乳酪和有益生菌的飲品亦可。

據臨床觀察，很多失眠都與肌肉緊張有關，曼筆強烈建議考生每晚臨睡前做1件事，可以紓緩情緒，KO失眠。

在睡前，最好花15分鐘做拉筋動作，如雙腿、腰部、肩頸各部位。 另外，下午3時過後，少飲咖啡、茶或可樂，免刺激精神亢奮。 若然都真的不成，可以酸棗仁20克、茯神20克、白朮10克焗水，於睡前2至3小時飲用，胃酸過多者小心慎用。

▲ 簡單的穴位按壓能幫功情緒紓緩。(被訪者提供)

4.家長從旁表關心

他也建議家長不要過分緊張子女狀態，強行做專家自行傾談，反而會對子女造成額外壓力。他謂宜用間接方法表達關心和支持，如購買孩子喜歡的零食、提醒孩子多飲水、子女如主動提出時，盡力幫忙，例如協助查找資料、past paper，或一起做運動。

最後，他提醒家長如見到孩子語無倫次、無故地哭泣、過分投入溫書不肯睡覺或壓力太大完全放棄溫書，就應了解和勸喻，尋求專業人士或醫生協助。

記者：趙景隆