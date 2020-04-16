【新冠肺炎】新增一宗確診個案曾外遊英國　自3月9日後最低增幅

▲ 衞生防護中心下午公布最新疫情，今日新增1宗確診個案。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增1宗確診個案，是一名19歲女英國留學生，累計確診個案增加至1017宗，另有一宗疑似個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，女病人在4月1日返港，4月2日取了其深喉唾液樣本但結果呈陰性，一直在維景酒店進行家居強制隔離，4月13日喉嚨感到痕癢，不以為意，4月15日完成檢疫後乘的士回家，其間二人都有戴上口罩。

她與媽媽居於深水埗保安道樂年花園二座，同日家人發現她出現發燒，徒步到明愛醫院求醫，病毒測試呈陽性。

張竹君又指，患者本身有病徵，雖然第一次測試是陰性，但任何家居檢疫人士有病徵，應再看醫生，因有可能在病毒潛伏期遲了發病。問及是否所有家居檢疫人士須要檢測兩次，她指目前仍研究可行性和必要性。

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記者：陳子謙