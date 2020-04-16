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響應世界地球日Timberland號召環保承諾　購2020春季可持續服裝享6折優惠

休閒 16:38 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

Timberland將聯同合作伙伴Green Network，為每個行動承諾種植一棵樹。（圖片品牌提供）

今年的4月22日是「世界地球日」。Timberland 為此反思這片大地與人們之間的關係和未來，同時今年將於不同的社交平台舉行環保活動，號召大家許下愛惜地球的承諾，購買可持續發展的物料服裝或支持植樹綠化項目，為大家身處的世界帶來改變。

顧客由4月18日至30日期間購買Timberland 2020春季系列，將可享6折優惠。

Timberland 2020春季系列以品牌專利ReBOTL™及其他科技製造，透過採用更多回收、有機及可再生物料，為締造綠色未來出一分力。
為了鼓勵顧客穿著可持續服裝以減低對地球的傷害，由4月18日起，顧客只需於店內向職員展示Facebook 或 Instagram的行動承諾(@timberlandhongkong)，即可享6折優惠。

Timberland 為嚮應世界地球日，推可持續服裝系列購物優惠。（圖片品牌提供）

此外，Timberland將聯同合作伙伴Green Network為每個行動承諾/兌換優惠券 (今年在亞太地區總共多達256,000棵) 種植一棵樹，並承諾將在未來5年內在全球再種下5千萬棵樹。

除了透過社交平台進行外，活動將同時在品牌的Timberland實體商店中進行推廣，活動日期由2020年4月18日至30日。

22年來，Timberland通過「世界地球日」的活動，堅持致力保護自然生態及創造綠色世界。Timberland員工每年可透過Path of Service™員工志工計劃，參與40小時的有薪社區公益服務，並希望於2020年底前，能提供150萬小時的綠化社區服務。

記者：程日

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