瑞士名錶Roger Dubuis聯乘林寶堅尼 新腕錶Excalibur Huracan型格現身
休閒 09:54 2020/04/17
高級鐘錶展Watches & Wonders原先定於本月底在瑞士日內瓦舉行，可惜因為疫情關係，展覽被迫取消了，而各參展品牌的新錶惟有陸續透過網上渠道發放出來，Roger Dubuis也是其中之一。品牌率先曝光的是兩款Excalibur腕錶，那強悍型格的外型及當中的大複雜功能，都是最迷人的地方。
全白色的Excalibur Twofold叫人眼前一亮，錶圈和錶殼採用礦物複合纖維（MCF）製成，此MCF材質是一種由品牌特別研發、以99.95％的二氧化矽製成的超白複合材料，是高級製錶業的創舉。
這樣還未夠，品牌還運用了成功研發的一項專利創新工藝，使得以礦物複合纖維製成的機芯上層主夾板能夠擁有明亮的螢光轉角，在夜間可持續發亮的時間比之前多出60％。就連以特殊FKM橡膠製成的錶帶，也同樣具有螢光效果，令Excalibur Twofold變得獨一無二，腕錶置入了複雜的雙飛行陀飛輪裝置。
至於以全黑示人的Excalibur Huracan，則是跟超級跑車林寶堅尼合作的新一項目，腕錶跟Huracan跑車一樣，具備了卓越的性能、輕盈度和安全性。
配備的12度傾斜擺輪乃品牌與林寶堅尼共同研發，錶底那個360度擺陀則是受到Huracan跑車車輪所啟發；而機芯上部的夾板則仿效跑車V10引擎的「引擎室拉桿」設計。
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記者︰梁靜詩