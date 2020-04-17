瑞士名錶Roger Dubuis聯乘林寶堅尼　新腕錶Excalibur Huracan型格現身

▲ Excalibur Huracan是Roger Dubuis跟林寶堅尼合作的成果，採用黑色DLC塗層鈦金屬製造，置入12度傾斜擺輪，搭載RD630自動上鏈機芯。 （$383,000）（官方圖片））

高級鐘錶展Watches & Wonders原先定於本月底在瑞士日內瓦舉行，可惜因為疫情關係，展覽被迫取消了，而各參展品牌的新錶惟有陸續透過網上渠道發放出來，Roger Dubuis也是其中之一。品牌率先曝光的是兩款Excalibur腕錶，那強悍型格的外型及當中的大複雜功能，都是最迷人的地方。

▲ Excalibur Twofold擁有突破性創新專利，破天荒採用超白複合材料礦物複合纖維製成，內置的RD01SQ雙飛行陀飛輪機芯取得日內瓦印記，僅發行8枚。 （$2,165,000）（官方圖片）

全白色的Excalibur Twofold叫人眼前一亮，錶圈和錶殼採用礦物複合纖維（MCF）製成，此MCF材質是一種由品牌特別研發、以99.95％的二氧化矽製成的超白複合材料，是高級製錶業的創舉。

▲ 除了錶盤的指針及小時刻度，機芯上層主夾板及錶帶也能夠發光，分別用上不同的創新物質製成。（官方圖片）

這樣還未夠，品牌還運用了成功研發的一項專利創新工藝，使得以礦物複合纖維製成的機芯上層主夾板能夠擁有明亮的螢光轉角，在夜間可持續發亮的時間比之前多出60％。就連以特殊FKM橡膠製成的錶帶，也同樣具有螢光效果，令Excalibur Twofold變得獨一無二，腕錶置入了複雜的雙飛行陀飛輪裝置。

▲ Excalibur Huracan是Roger Dubuis跟林寶堅尼合作的成果，採用黑色DLC塗層鈦金屬製造，置入12度傾斜擺輪，搭載RD630自動上鏈機芯。 （$383,000）（官方圖片）

至於以全黑示人的Excalibur Huracan，則是跟超級跑車林寶堅尼合作的新一項目，腕錶跟Huracan跑車一樣，具備了卓越的性能、輕盈度和安全性。

▲ 錶底那個360度擺陀則是受到Huracan跑車車輪所啟發，轉動的時候就如疾馳中的超級跑車一樣。（官方圖片）

配備的12度傾斜擺輪乃品牌與林寶堅尼共同研發，錶底那個360度擺陀則是受到Huracan跑車車輪所啟發；而機芯上部的夾板則仿效跑車V10引擎的「引擎室拉桿」設計。

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記者︰梁靜詩