【新冠肺炎】張竹君：60歲女患者大便帶血與新冠肺炎無關

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該名60歲女患者大便帶血與新冠肺炎無關。（陳國峰攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，本港今日（16日）新增1宗本地確診個案。昨日一名曾到摩洛哥60歲女人（第1015宗個案）出現大便帶血徵狀，現留醫瑪嘉烈醫院。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會指出，據該名女患者臨床醫生了解，其出現大便帶血徵狀是與患者本身其他疾病有關，與新冠肺炎無關，是一宗沒有病徵的個案。她續指，該名女患者在檢疫期間到醫院求醫，當日是單獨乘坐酒店安排的專車到葵芳地鐵站，再轉綠色小巴到瑪嘉烈醫院急症室求醫。

張竹君稱，現時已要求所有從外地抵港沒有病徵的小朋友要留大便樣本作檢測，當局現無計劃要求所有無病徵的抵港人士留大便樣本作檢測。

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記者：郭詩詩