【日本疫情】日本單日激增526宗確診　安倍晉三擬宣布：日本全國進入緊急狀態

▲ 預料日本將宣佈進入全國緊急狀態。

新冠肺炎疫情持續，日本累計確診人數達8626宗，死亡178宗。日本首相安倍晉三於7日宣布對東京、大阪在內的7個都府縣發布「緊急狀態宣言」後，據日媒報道安倍有意進一步擴大「緊急狀態」至47個行政區，即全日本進入緊急狀態。

綜合日媒報道，日本過去24小時激增526宗確診個案，日本政府最快本周內向專家諮詢，有意擴大緊急狀態的實施地區。另外據《讀賣新聞》報道，安倍已決定將緊急狀態的實施地區增加至47個行政區直至5月6日，意味著全國將進入緊急狀態。

報導中指出，宣布前，安倍晉三會先和專家組成的諮詢委員會討論是否應將全境列入「緊急事態宣言」。

安倍此前強調，頒令目的是要求國民配合政府抗疫，減少感染機會。他要求徹底避開「三密」，即「密閉、密集、密切」的行動，以維持社會運作。

這是日本首次引用《特別措施法》，發表緊急事態宣言。雖然要求民眾避免非必要、非緊急外出具法律依據，但並非強制措施，政府也未如預期仿傚外國封城。不過，各地政府可以徵用醫藥品和食品等，並為開設醫療設施而強制使用土地和建築物。

【新冠肺炎】東京大阪等7個都府縣宣布進入「緊急狀態宣言」 安倍晉三：期限長約1個月

責任編輯：楊宛茜