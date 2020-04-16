【齊心抗疫】香港九龍貝爾特酒店向前線醫護提供免費住宿
社會 16:25 2020/04/16
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，新世界集團旗下香港九龍貝爾特酒店今日（16日）宣布，為醫管局各聯網合資格的前線醫護，包括醫生、護士及支援人員等， 提供免費住宿服務，預計同一時間可服務約300人。於醫護人員入住期間，其他住客將獲安排到其他樓層，他們已獲通知有關住宿計劃。
醫管局行政總裁高拔陞表示，局方已通知所有員工有關安排，各聯網反應正面。他說，部份同事由於需要在較高風險崗位工作，醫管局有向他們提供特別租賃津貼，由同事自行安排住宿，相關同事現在亦可以選擇向聯網登記入住貝爾特酒店。
新世界發展執行董事、瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，新型冠狀病毒爆發 ，醫護人員即使面對生命威脅，亦一直秉持專業，站在最前線履行救急扶危的使命，期望入住的醫護 和支援人員能夠有充份休息，有充足精神應付醫護工作。
新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛則認為，醫護和支援人員是應付這場史無前例的疫戰之第一道防線，他們不分晝夜守護病患的生命，集團冀為他們提供最適切的支援及關懷。
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責任編輯：陳子謙