【齊心抗疫】香港九龍貝爾特酒店向前線醫護提供免費住宿　　

▲ 香港九龍貝爾特酒店向前線醫護提供免費住宿。（資料圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，新世界集團旗下香港九龍貝爾特酒店今日（16日）宣布，為醫管局各聯網合資格的前線醫護，包括醫生、護士及支援人員等， 提供免費住宿服務，預計同一時間可服務約300人。於醫護人員入住期間，其他住客將獲安排到其他樓層，他們已獲通知有關住宿計劃。

▲ 新世界發展執行董事、瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯與醫院管理局人力資源主管彭飛舟醫生，為一眾香港九龍貝爾特酒店員工打氣。

醫管局行政總裁高拔陞表示，局方已通知所有員工有關安排，各聯網反應正面。他說，部份同事由於需要在較高風險崗位工作，醫管局有向他們提供特別租賃津貼，由同事自行安排住宿，相關同事現在亦可以選擇向聯網登記入住貝爾特酒店。

▲ 香港九龍貝爾特酒店員工預先清潔及整理好房間，迎接醫護人員入住。

新世界發展執行董事、瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，新型冠狀病毒爆發 ，醫護人員即使面對生命威脅，亦一直秉持專業，站在最前線履行救急扶危的使命，期望入住的醫護 和支援人員能夠有充份休息，有充足精神應付醫護工作。

▲ 香港九龍貝爾特酒店為醫護人員準備了馳名老火靚湯。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛則認為，醫護和支援人員是應付這場史無前例的疫戰之第一道防線，他們不分晝夜守護病患的生命，集團冀為他們提供最適切的支援及關懷。

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責任編輯：陳子謙