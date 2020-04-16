【齊心抗疫】古巨基留家湊仔呼籲Stay Home　暖爸不忘行善捐20萬口罩贈老弱

▲ 古巨基留在家中陪兒子，並宣布捐出20萬個口罩。

古巨基太太Lorraine早前低調在美國產子，古巨基並在3月15日宣布已榮升人父人母，令不少網民及古巨基好友十分驚喜。近日疫情肆虐下，古巨基亦跟隨醫護指引，一家三口留家抗疫，基仔在社交平台分享跟囝囝Kuson玩耍片段，並宣布透過旗下基金捐出20萬個口罩。

古巨基跟賢內助Lorraine誔下兒子Kuson，現時囝囝約4個月大。基仔近日留在家中享受新手爸爸樂趣，更因長留家中，未有剃鬚，以新look分享跟兒子玩耍的片段。

▲ Kuson有一對腰果眼，十分可愛。（取自facebook）

基仔亦有貼相呼籲市民留在家中，自己則忙於湊囝的育兒心得，早前已分享為Kuson組裝BB床的影片。

今日，基仔再在IG出Kuson新片，小Kuson眼仔睩睩，十分可愛，基仔不斷向囝囝說：「洗手、洗手，記得洗手。」

▲ 基仔分享在家跟囝囝玩耍片段。（取自IG）

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Kuson向爸爸展示笑臉，還舉起手仔，基仔笑指囝囝鍾意洗手，留言：「我問小Kuson有甚麼想我代佢同大家講？我話如果我講中佢諗嘅，就用「笑」嚟示意啦！於是我就話：『洗手洗手洗手，記得洗手！』」

跟住佢就笑到四萬咁口（不過冇牙又點四萬呢😁）！所以小Kuson 都提醒大家記得勤洗手！

▲ 留了鬍子的基仔，呼籲大家Stay Home。（取自facebook）

此外，基仔在帖文再呼籲要stay home防疫，並指古巨基醫療基金訂購了20萬個本地生產口罩將會稍後收到，收到後會盡快分批由義工團體送贈到老人家、低收入家庭及殘障人士等有需要的人士手上，大家繼續做好防疫措施，不要鬆懈，期待疫情盡快結束！

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