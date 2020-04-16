【妥瑞症】妥瑞症童屢遭同學嘲笑抽筋佬　精神科醫生拆解病徵：10至12歲為病發高峰期

▲ 妥瑞症童被4同學嘈笑抽筋佬，心靈受創要求道歉各賠2萬，精神科醫生結構病徵。

妥瑞症患者因身體經常不由自主地抽搐、搖頭、眨眼和發出怪聲等，導致經常被欺凌和歧視。一名男童就讀小六時，4名同班同學經常嘲笑他是「抽筋佬」，更把他接受睪丸切除手術一事傳開，取笑他「無睪丸」，令男童十分困擾，經常以不同的藉口請假不上學。

雖然學校的訓導主任曾訓斥4學生，惟4人未有收斂。男童家長後來向平機會投訴，會方曾出面調停，惟4學生沒有出席。平機會昨代表患病學生入稟區域法院，稱4名同學涉違反《殘疾歧視條例》，要求4人向事主道歉，並為對他的情感傷害各賠償2萬元。

精神科醫生分析妥瑞症病徵

精神科專科醫生趙珮瑜過去接受TOPick訪問時表示，妥瑞症是抽動症的一種，患者的徵狀主要分為兩類：

動作肌肉抽動：指一些不由自主、突發、快速、重複的動作，包括眨眼、嗤鼻、張口、搖頭、縮膊等。

聲音抽動：不由自主發出音聲，包括清喉嚨的聲音、低沉的聲響，有些是突然呼叫出來。少部分患者會出現穢語症，即說一些比較粗俗的說話。

她指出，妥瑞症患者因上述的徵狀，容易令人產生誤會，例如此症主要發生在學齡兒童身上，當患者上課時眨眼、張口或突然發出音聲等不由自主的抽動，其他人會以為他們不尊重上課時間，甚至視之為無禮貌、不專心，換言之，如一般人對此病有更多的認識，可以減少誤會，患者能健康地生活。

妥瑞症患者可以暫時忍受徵狀，但一陣子後，強忍已久的徵狀會連環爆發，正因如此，患者強忍徵狀時，家長會以為他們的徵狀可以自己操制，當他們做不到就以為是搗蛋，其實小朋友有口難言。

部分患者會掩飾徵狀，如聲音抽動時順便說話；搖頭時撥弄頭髮，此舉反而容易引起混淆，別人分不清這位小朋友是上課不專心還是其他問題。

10至12歲病發高峰期



趙醫生表示，妥瑞症的成因與腦部多巴胺分泌失衡有關，這些抽動對身體影響不大，但往往會為患者帶來心理上的影響， 導致挫敗感、自我形象低落，因此家長如發現小朋友持續有這些徵狀，應及早帶小朋友求醫。



至於如何診斷妥瑞症呢？小朋友的肌肉抽動、聲音抽動徵狀持續1年或以上，都可以診斷為妥瑞症。如徵狀時有時無，也合乎確診妥瑞症的條件，舉例說，此症的初次診斷高峰期在10至12歲，家長回顧過去時，可會想起小朋友其實於較年幼時如4至8歲左右曾出現過徵狀，只是當時較輕微又或者忽略了。

長大後徵狀逐漸減少

治療妥瑞症的方法有多方面，趙醫生指出，包括為患者處方多巴胺分泌的藥物，改善徵狀。環境因素會影響病情，包括過度疲倦、過於興奮、緊張等都會令病情轉差，因而提醒患者要保持適當休息、學懂管理壓力，以平常心面對事情，保持情緒穩定，都有助改善病情。

她建議學校老師知道學生患妥瑞症後，不需對患者加以注視，例如患者上課時有特別的表情或動作，老師不用斥責，這樣反而令患者覺得輕鬆自在。

而當其他學生取笑或欺負患者時，老師可以藉此教育學生，不應隨便取笑別人的外表或疾病，這樣會令到當事人感到難過；不妨找幾個有愛心的小朋友多陪伴患者，讓患者不感到孤單。

趙醫生補充，大部分患者的病徵在長大後逐漸減少甚至斷尾，不過當遇到壓力事件時，患者有機會復發，所以學習壓力管理、多放鬆心情，對控制病情有幫助。

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責任編輯：梁節儀