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【買餸自己煮】急凍食材變滋味小食　IKEA兩款肉丸簡易食譜

休閒 17:23 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

IKEA這次介紹兩款以瑞典急凍肉丸，以及魚丸炮製的簡單小食。（IKEA提供）

近期受疫情影響，多了時間在家煮食，想慳時間的話，不妨選擇急凍食品作食材。IKEA除有家居用品供應外，其實還有多國的急凍食材，當中來自瑞典的美食最受歡迎，這次介紹兩款以瑞典急凍肉丸及魚丸炮製的簡單小食，讓大家預備三餐時也有多個選擇。

瑞典肉丸配Rosti薯條（IKEA提供）

瑞典肉丸配Rosti薯條

材料：（4人分量）

Allemansratten瑞典肉丸 40粒
Rosti薯餅 480克
Smakrik菜籽油 1湯匙
蒜頭 2粒
迷迭香 1束
海鹽 1茶匙
新鮮迷迭香、百里香、香芹（切碎） 2湯匙
Prast芝士（磨碎） 50至75克
茄汁 200毫升
Sommarskord醃黃瓜 120克

IKEA人氣最高的急凍瑞典肉丸，每包$79。（IKEA提供）

做法：

1. 焗爐預熱至200°C，按照包裝袋指示煎熟肉丸。
2. 將急凍Rosti薯餅切成闊5毫米條狀，切好後鋪在放了烘焙紙的焗盤上。

3. 灑上油、蒜頭、迷迭香、鹽後，放入焗爐焗15至20分鐘，間中翻翻薯條。
4. 將焗好的薯條放到碗內，撒上其他香草碎及芝士碎，再攪勻。
5. 肉丸及薯條上碟後，再伴茄汁及醃青瓜便完成。

三文魚鱈魚丸配檸檬刁草汁（IKEA提供）

三文魚鱈魚丸配檸檬刁草汁

材料：（4人分量）

Sjorapport三文魚鱈魚丸 40粒 
Allemansratten薯蓉 600克
蛋黃 2隻 
鮮忌廉 100毫升 
Sas Citron & Dill檸檬刁草汁 2包 
麵包糠 80克
牛油 50克
鹽、白胡椒 少許

Sjorapport三文魚鱈魚丸（IKEA提供）

做法：

1. 薯蓉解凍，加入蛋黃、鮮忌廉攪勻。
2. 焗爐預熱至175°C，按照包裝袋指示煎熟三文魚鱈魚丸
3. 沿着焗盤邊舀入攪勻的薯蓉，中間淋上檸檬刁草汁。
4. 將三文魚鱈魚丸平均擺放，並輕輕向下按，讓醬汁蓋過魚丸。
5. 在表面加上麵包糠，撒上鹽、白胡椒調味，再放幾塊小牛油。
6. 放入焗爐焗40分鐘，或直至表面成金黃色便可。

記者：黃依情

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