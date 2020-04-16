【買餸自己煮】急凍食材變滋味小食 IKEA兩款肉丸簡易食譜
休閒 17:23 2020/04/16
近期受疫情影響，多了時間在家煮食，想慳時間的話，不妨選擇急凍食品作食材。IKEA除有家居用品供應外，其實還有多國的急凍食材，當中來自瑞典的美食最受歡迎，這次介紹兩款以瑞典急凍肉丸及魚丸炮製的簡單小食，讓大家預備三餐時也有多個選擇。
瑞典肉丸配Rosti薯條
材料：（4人分量）
|Allemansratten瑞典肉丸
|40粒
|Rosti薯餅
|480克
|Smakrik菜籽油
|1湯匙
|蒜頭
|2粒
|迷迭香
|1束
|海鹽
|1茶匙
|新鮮迷迭香、百里香、香芹（切碎）
|2湯匙
|Prast芝士（磨碎）
|50至75克
|茄汁
|200毫升
|Sommarskord醃黃瓜
|120克
做法：
1. 焗爐預熱至200°C，按照包裝袋指示煎熟肉丸。
2. 將急凍Rosti薯餅切成闊5毫米條狀，切好後鋪在放了烘焙紙的焗盤上。
3. 灑上油、蒜頭、迷迭香、鹽後，放入焗爐焗15至20分鐘，間中翻翻薯條。
4. 將焗好的薯條放到碗內，撒上其他香草碎及芝士碎，再攪勻。
5. 肉丸及薯條上碟後，再伴茄汁及醃青瓜便完成。
三文魚鱈魚丸配檸檬刁草汁
材料：（4人分量）
|Sjorapport三文魚鱈魚丸
|40粒
|Allemansratten薯蓉
|600克
|蛋黃
|2隻
|鮮忌廉
|100毫升
|Sas Citron & Dill檸檬刁草汁
|2包
|麵包糠
|80克
|牛油
|50克
|鹽、白胡椒
|少許
做法：
1. 薯蓉解凍，加入蛋黃、鮮忌廉攪勻。
2. 焗爐預熱至175°C，按照包裝袋指示煎熟三文魚鱈魚丸
3. 沿着焗盤邊舀入攪勻的薯蓉，中間淋上檸檬刁草汁。
4. 將三文魚鱈魚丸平均擺放，並輕輕向下按，讓醬汁蓋過魚丸。
5. 在表面加上麵包糠，撒上鹽、白胡椒調味，再放幾塊小牛油。
6. 放入焗爐焗40分鐘，或直至表面成金黃色便可。
記者：黃依情