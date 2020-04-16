【新冠肺炎】泰國法醫疑接觸患者遺體後死亡　恐成全球首宗「屍傳人」病例　

▲ 泰國上月疑似出現全球首宗「屍傳人」的病例。

新冠肺炎疫情肆虐全球，泰國3月更疑似出現全球首宗「屍傳人」的病例，當地一名法醫疑在接觸過患者遺體後遭受感染，最終不幸病逝。

據曼谷RVT醫療中心和印度孟買帕提爾大學共同在《鑑識與法醫學期刊》期刊（Journal of Forensic and Legal Medicine）中刊登的研究指出，這宗個案發生時泰國的病例僅約兩百多宗，大部份均從境外輸入，本土社區傳播的風險較低，加上法醫不會接觸到確診患者，故認為他可能因接觸到生物樣本及屍體而染病。

據發表研究的學者指，這相信是首宗法醫人員感染新冠病毒並死亡的案例，目前還不清楚新冠病毒在屍體中能存活多久的數據，因為泰國驗屍時一般並不會檢測新冠病毒。研究作者之一的Viroj Wiwanitkit在接受美媒《新聞周刊》訪問時亦指，尚未證實該法醫是否在工作時遭感染。

但研究強調法醫人員必須採取防護措施，包含穿戴防護衣、手套、口罩、護目鏡、帽子等，手術室裡使用的消毒程序或許也該應用在法醫單位。

泰國醫療部門3月25日曾表示，感染新冠肺炎而死亡的屍體並不具有傳染性，病人死亡後，病毒也會隨之死。據世界衞生組織目前資料顯示，一般來說感染新冠肺炎的屍體並未證實具有傳染性，目前僅有伊波拉、霍亂等死者遺體較具有傳染風險。

不過，北京中日友好醫院呼吸科主任曹彬的研究團隊，早前亦在國際醫學期刊《刺針》發表最新研究指，新冠病毒的平均排毒時間為20日，觀察到最長的時間為37日，而且死者死亡後的病毒檢測仍呈陽性，可持續傳播病毒。

更多有關新冠肺炎的研究資訊，請看：

【新冠肺炎】《刺針》研究指患者排走病毒最長需37日 死者死後仍能持續傳播病毒

【新冠肺炎】50%新冠肺炎痊癒者仍帶病毒 中美研究：康復後最長8天排清病毒

【新冠肺炎】新英倫醫學雜誌刊中大研究：近6成患者無發燒 死亡率1.4%

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣