【新冠肺炎】醫管局：再有26名確診病人康復出院

▲ （右）庾慧玲醫生交代留院病人的情況。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生今日（16日）指過去24小時醫管局向衞生署呈報27宗懷疑個案，現時共有559位病人正在留院接受隔離治療；過去24小時有26名確診病人康復出院，分別為個案167、249、250、271、304、309、339、362、385、403、412、456、457、494、530、643、694、765、795、847、851、863、883、910、971、989。

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直至中午12時，現時仍有528名患者分別在14間公立醫院留醫，其中9人情況危殆個案編號分別為第192、461、595、665、698、713 、833、857、956宗個案；另有9人情況嚴重 ，510名患者情況穩定。

庾慧玲續指病床方面，公立醫院負壓病床及病房最新使用了1,127張及578間，使用率分別是54.1%及64.9%。

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記者：郭家穎