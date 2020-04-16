  • 27°C
香港時間 : 2020416日 (四) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】首輪防疫抗疫基金已動用80億元　逾9萬零售商戶申資助

社會 16:44 2020/04/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

政務司司長張建宗表示，首輪防疫抗疫基金至今已動用的撥款超過80億元。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎令本港各行各業受挫，政務司司長暨防疫抗疫基金督導委員會主席張建宗今日（16日）表示，涉款300億元的首輪防疫抗疫基金撥款申請，24項措施已陸續推出，至今已動用的撥款超過80億元，進展良好，不少商戶和市民已經陸續收到資助。

張建宗指，基金下推出的「零售業資助計劃」已於4月12日截止申請，共收到約9.3萬間零售商戶的申請，並已批出約8億元的資助，視乎審批進度，預計可於4月底前完成發放大部分資助。

張建宗續稱，政府將於明日（17日）向立法會財委會申請撥款1,375億元，包括向基金注資1,205億元以推出第二輪「防疫抗疫基金」，向受疫情或防疫抗疫措施重創的市民及企業提供更多援助。他希望立法會議員本着「急民之所急」的宗旨，支持並通過這項重要撥款申請，讓相關工作盡快落實，援助盡早到位，帶來「及時雨」。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳曉瑩

政務司 立法會 疫情 張建宗 防疫抗疫基金 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
17:09 2020/04/14
【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
10:46 2020/04/15
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品
09:56 2020/04/15
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品