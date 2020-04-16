【新冠肺炎】首輪防疫抗疫基金已動用80億元　逾9萬零售商戶申資助

▲ 政務司司長張建宗表示，首輪防疫抗疫基金至今已動用的撥款超過80億元。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎令本港各行各業受挫，政務司司長暨防疫抗疫基金督導委員會主席張建宗今日（16日）表示，涉款300億元的首輪防疫抗疫基金撥款申請，24項措施已陸續推出，至今已動用的撥款超過80億元，進展良好，不少商戶和市民已經陸續收到資助。

張建宗指，基金下推出的「零售業資助計劃」已於4月12日截止申請，共收到約9.3萬間零售商戶的申請，並已批出約8億元的資助，視乎審批進度，預計可於4月底前完成發放大部分資助。

張建宗續稱，政府將於明日（17日）向立法會財委會申請撥款1,375億元，包括向基金注資1,205億元以推出第二輪「防疫抗疫基金」，向受疫情或防疫抗疫措施重創的市民及企業提供更多援助。他希望立法會議員本着「急民之所急」的宗旨，支持並通過這項重要撥款申請，讓相關工作盡快落實，援助盡早到位，帶來「及時雨」。

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記者：陳曉瑩