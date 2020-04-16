【新冠肺炎】醫管局：社區藥房可提供取藥服務　以方便7間公立醫院專科門診病人和家屬

▲ 庾慧玲指社區藥房可提供標準藥物取藥服務，公立醫院的病人和家屬也可自行決定是否參加。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生今日（16日）回應醫管局轄下指定7間公立醫院，包括東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院的專科門診病人經核實資格後，可在指定的香港萬寧分店取藥，病人可減低因進出醫院的感染風險之餘，更可便捷獲取藥物。

庾慧玲指因疫情關係，早前醫管局的專科門診複診服務一度縮減，早前有為病情較穩定的病人安排取藥，現時亦有社區藥房可提供標準藥物取藥服務，以方便病人和家屬。她指知道藥房需要收取病人費用，公立醫院的病人和家屬也可自行決定是否參加。

【新冠肺炎】萬寧與7間公立醫院合作推取藥服務 減低市民進出醫院感染風險【附登記+取藥流程+指定分店地址】

究竟如何登記及使用服務？TOPick為大家綜合5大流程：

1.客人獲所屬醫院的專科門診確認可以「免覆診取藥」（大約在覆診日期前一至兩星期）。

2. 客人獲確認後，到指定萬寧並向專業註冊藥劑師提供醫院覆診紙。如手持覆配處方之客人，則可以直接將處方交給萬寧專業註冊藥劑師，無須向專科門診確認。

3. 經客人同意及授權，萬寧專業註冊藥劑師可於「醫健通」查核客人服藥和藥物過敏記錄。

4. 萬寧派專人到指定公立醫院，將藥物運送到指定萬寧分店。

5. 客人返回指定萬寧分店取回藥物，並獲專業註冊藥劑師教導正確用藥。

萬寧提醒大家，此服務只適用於領取標準藥物的專科門診病人。此服務不適用於需冷藏藥物或其他需特別處理之藥物。指定公立醫院的病人需到該聯網內指定的香港萬寧分店取藥。病人需登記「醫健通」服務，未登記的人士可帶智能身份證到萬寧藥劑部登記及啟動服務。16歲以下兒童則需要先在網上登記。萬寧會收取港幣$50作為取藥及藥劑服務之費用。服務受有關條款及細則約束，詳情請帶同醫院覆診紙／覆配處方，到設有藥劑師的萬寧分店查詢，或致萬寧藥劑師熱線 2299-3333。客人申請前請預先檢查是否有足夠藥物於等候期服用。

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記者：郭家穎