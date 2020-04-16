【新冠肺炎】音樂藝術導師停課零收入　業界不滿政府零支援

▲ 音樂及藝術中心大聯盟批評政府對業界「零支援」。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，受無限期停課影響的不止一眾學生，連帶經營興趣班業務的音樂、藝術中心等亦受牽連，但政府防疫抗疫基金卻未有對相關行業提供補貼，業界團體批評政府「零支援」，要求發放資助。

音樂及藝術中心大聯盟以網上問卷訪問150間音樂及藝術中心，發現在疫情影響下近8成受訪中心，2月至4月收入下跌超過6至8成，亦有7成中心表示有結業打算。

本身是音樂中心東主的大聯盟發言人林穎思表示，疫情煞停許多課程，不少學校打算即使復課，亦不會恢復音樂興趣班，以保留時間追回教學進度，她擔心業界將會出現結業潮。但新一輪防疫抗疫基金只對持有教育牌照的補習社提供補貼，免申領牌照的音樂及藝術教育中心不能受惠，憂慮約5萬名導師及從業員失業，被逼轉行。

聯盟指出，營辦音樂及藝術中心需要添置樂器、隔音及音響設備等龐大投資，一般要50萬元或以上，如申辦成國際評級試、比賽場地開支更大，需要很長的回本期，若因疫情結業，老闆將血本無歸，同時造成業界大量專業人才流失。

▲ 音樂及藝術導師受疫情影響，收入大減。（陳靜儀攝）

口琴導師黃志榮本身於8間學校以合約形式擔任興趣班導師，但受疫情影響，現時只有4間學校容許他進行網上教學，收入損失一半，諗為政府對專業導師、業界的支援不足。

立法會議員鄭松泰促請政府向持有商業登記和實體店的中心補貼7成租金和發放一筆過8萬元資助，並向每位導師發放每月9,000元補貼。

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記者：蘇文軒