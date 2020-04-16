【患難見真情】7旬恩愛老夫妻同確診新冠肺炎　ICU病床上緊握對方雙手共度金婚

▲ 意大利一對7旬恩愛老夫妻一同確診新冠肺炎，在ICU病床上緊握對方雙手共度金婚。

新冠肺炎疫情持續，累計確診人數超過16.5萬的意大利，死亡人數亦不斷上升，已有逾2萬人染疫亡。在這個艱難時刻卻有不少溫暖人心的故事，意大利一對7旬恩愛老夫妻一同確診新冠肺炎，彼此不離不棄，在ICU病床上緊握對方雙手共度金婚。

據英國《每日郵報》報道，這對意大利夫妻是73歲的Giancarlo和71歲的Sandra，他們早前不幸先後確診新冠肺炎，於費爾莫（Fermo）的醫院深切治療部（ICU）留醫。老太太告訴護士Roberta Ferretti，經過這麼多年，丈夫仍然深愛著她。

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妻憂丈夫病情大哭

Ferretti無意中得悉這對夫妻即將踏入結婚50周年，於是決定聯同其他醫護人員一起為他們慶祝。她向當地傳媒表示︰

老太太哭了很多次，不是為自己哭，而是擔心丈夫。

這個小型慶祝派對只維持了10分鐘，從照片可見，Giancarlo和Sandra夫妻分別躺在病床上，並需使用呼吸儀器。他們隔著病床緊握著對方雙手，共度金婚紀念，在他們身旁還有約8名穿上防護裝備的醫護人員一起慶祝。

Ferretti補充，他們把老夫妻的病床靠近一起，並分別讓他們拿著放有「5」和「0」蠟燭的小蛋糕，代表老夫妻的婚姻踏入50周年。不過由於病房儀器眾多，他們不便在氧氣儀器附近燃點蠟燭，只作為一個簡單的儀式。

這是一個美麗的時刻，老先生不斷重複他多麼愛妻子，我們都感動得哭起來。

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醫護為老夫妻慶金婚

重症病房的負責人Lusisanna Cola指，他只是請同事以他們的經驗好好照顧病患，支持他們康復起來，而出乎意料的是「有時會發生奇蹟，例如在這種情況下」。

據知這對夫妻的子女Gianluca和Andrea收到醫護人員為父母慶祝金婚的照片，他們感謝醫護人員的幫忙，令他們收到這份很好的禮物，又表示︰

父母天生註定是一對，他們這種老式夫妻的恩愛，在現今世代已不復存在。

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責任編輯︰駱秀玲