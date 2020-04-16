涉煽惑6.21圍警總7月再訊　待黃之鋒等被檢手機覆核結果

▲ 案件押後至7月6日再訊，林朗彥（左）﹑黃之鋒（中）及周庭（右）續准保釋。（經濟日報資料圖片）

香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及幹事林朗彥，早前被指於6.21包圍警察總部事件中，涉煽惑及參與未經批准的集結等，案件今（16日）午於東區裁判法院再提訊。辯方指早前就警方檢取被告手機訊息提出司法覆核，故申請案件押後。案件押後至7月6日再訊，3人續准保釋。

被告黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）及周庭（22歲）早前被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪等罪。控方今天要求聽取答辯，辯方申請案件押後，指控方會使用到被告手機中的訊息作為呈堂證物，而被告正就警員檢取被告手機訊息申請司法覆核，故申請押後以待司法覆核結果。

控方回應指，案件主要倚賴警察證人的供詞及閉路電視片段，亦同意會使用檢取的手機訊息，但強調警員已先向法庭申請搜令後再檢取有關的手機訊息。裁判官最終將案件押後至7月6日再訊，3人續准保釋候訊。

控罪指，3人於2019年6月21日在金鐘夏愨道，非法煽惑在場人士參與或繼續參與一個違反《公安條例》第7條規定下進行的公眾集會；黃及周另被控1項明知而參與未經批准集結罪，指他們於同日在香港警察總部外，參與一個違反《公安條例》的公眾集會；黃另被控1項組織未經批准集結罪，指他於同日同地組織1個違反《公安條例》的集會。

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記者：王仁昌