【新冠肺炎】復課無期學校逼幼師辭職以避付代通知金　議員促政府提供援助

▲ 有幼稚園教師投訴，遭僱主無理解僱，並為逃避支付代通知金及遺散費等法定勞工補償，以強逼他們自行辭職。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情下，全港學校停課近3個月，不少幼稚園因家長停繳學費而陷入經營困難。有幼稚園教師投訴，遭僱主無理解僱，並為逃避支付代通知金及遺散費等法定勞工補償，以強逼他們自行辭職。

立法會議員朱凱廸及元朗區議員張秀賢早前接獲2間國際幼稚園的外籍教師求助，兩間幼稚園均有多所分校，相信最少10名幼師及職員受影響。

苦主藍老師表示，自己在去年9月入職，校長在農曆新年表示希望延長假期2周，改為暑假補回上班2周。至今年4月初，學校2位副校長突然表示要解僱她，理由是她在當值時間（上課前）食早餐及上課時間托頭等不當行為，但事前並無任何口頭或書面警告，校方要求她即日離職，更強迫她寫辭職信，惟她拒絕，最後兩名副校長視她離開。

校方其後發放3月份薪金，藍老師發現薪金已扣除該時段的薪金，變相放了無薪假，該月只獲支薪6000元。藍老師直言，連與小朋友說再見的機會都沒有，感十分難過，「不可能在無事前通知下，單方面稱教師行為不當及強迫老師辭職」，她又認為學校經營問題不應由教師承擔，最終她未有遞交辭職信，僅在校方監視她搬走個人物品，但擔心學校會利用其電腦內資料，事後已報警及向勞工處求助。

▲ 藍老師指自己被校方要求自行辭職。（梁偉榮攝）

另一苦主黃老師表示，其校校長同樣在農曆新年表示希望延長假期2周，改為暑假補回上班2周，雖然她拒絕，惟獲對方威脅說「會即時解雇你」，黃老師無奈下答應，卻於假期間被通知她已被解僱，並定於5月離職；她與藍老師同樣被扣除多放了兩星期假的薪金。

至4月初，王老師指突然受到校方通知，指她表現不佳，提出要她將辭職信日期改為即日，另提出即時解僱信要求她簽署，但王老師均拒絕接受。校方便提出另一份不需簽署的即時解僱信，沒有代通知金。她表示，其合約訂明，若工作未滿一年，聖誕及新年假期間會被扣薪，「校方於發放薪金時已直接扣除，但我問勞工署，署方說不能在薪金上扣」。

王老師與藍老師同樣要求校方按勞工法例賠償，向她們支付3個月代知金，卻遭拒絕，直至藍老師聘請律師向校方出律師信，才獲回覆指校方會於14日後回覆。

協助他們的朱凱廸表示，兩間涉事幼稚園均是大型私人幼稚園，惟作為教育工作者，為避開支付代通知金而違反《僱傭條例》，除了令學校聲譽受損，亦影響家長讓子女入讀的信心。他又指，由停學至今，不少教師已被強制離職，政府早前提出的工資補貼根本不能幫助有關失業教師，促請政府提供失業援助，並跟進私營幼稚園業界是否有慣性違規情況。

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記者：洪芷晴