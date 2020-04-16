【新冠肺炎】衞生署證實有6人返港14日後才確診　籲有病徵人士應盡早求醫

▲ 張竹君（左）證實，早前有6名沒有病微的患者（第885、890、955、971、978及989宗），返港14日後才確診。（陳國峰攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生署衞生防護中心下午公布最新疫情，新增1宗確診個案，是一名19歲女英國留學生，累計確診個案增加至1017宗，另有一宗疑似個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君證實，早前有6名沒有病微的患者（第885、890、955、971、978及989宗），返港14日後才確診。

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張竹君表示，以上6名患者抵港後沒有留低深喉唾液樣本，但現時所有抵港人士都會在亞博館留低樣本，而從歐美地區來港的人士更須等待結果呈陰性才可離開。她又指，現時所有抵港人士都會進行病毒測試，發生上述情況的機會較低，如果抵港人士在14日病毒潛伏期出現病徵，應盡早致電中心或求醫。

至於早前部分返港人士並沒有留下深喉唾液樣本，當中有人已向中心了解，會向他們收集樣本，他們亦可以到私家醫生或普通科門診留低樣本化驗。

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記者：陳子謙