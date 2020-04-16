【視后回歸】張可頤事隔6年再拍港劇　傳跟鄭中基合演男版《多功能老婆》

▲ 張可頤久未演出港劇。（經濟日報圖片）

TVB視后張可頤久未拍港劇，對上一齣TVB劇為12年的《天梯》， 14年則演出HKTV的《來生不做香港人》，有傳張可頤已落實回歸港劇，將為ViuTv演出新劇，並跟鄭中基合作，題材更類似TVB《多功能老婆》，不過以男主角鄭中基主導，同樣是家庭溫情劇種。

張可頤當年是TVB五大花旦之一，03年憑《九五至尊》成為TVB視后，亦憑《金枝慾孽》等劇集深入民心，不過，張可頤後來離巢外闖，2014年曾演出HKTV的《來生不做香港人》，之後便未曾再拍港劇。

▲ 張可頤近年以內地工作為主。（取自微博）

今日有報導指，張可頤答應為ViuTV演出劇集，並夥同鄭中基合作，新劇題材更類似TVB楊千嬅主演的《多功能老婆》。

報導又指，劇集原定女主角是方皓玟，後來張可熙願意參演，故劇集編導抽起了方皓玟，令「小明」跟鄭中基無緣合作。

▲ 鄭中基去年曾客串ViuTV《仇老爺爺》。

同時，有指新劇類型走溫情父子路綫，鄭中基演多功能慈父，大展父愛。

鄭中基去年曾為ViuTV劇集《仇老爺爺》客串，雖非首次拍劇，但由鄭中基夥拍張可頤組合亦十分新鮮。

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