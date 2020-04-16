  • 27°C
香港時間 : 2020416日 (四) 18:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【One World: Together at Home】歌神張學友+陳奕迅網上騷獻唱　串流平台JOOX參與播放

娛樂 17:17 2020/04/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

張學友和陳奕迅有份參與《One World: Together at Home》演出。

國際樂壇天后Lady Gaga早前獲世界衛生組織邀請，跟Coldplay主音Chris Martin，Dion、Jennifer Lopez、John Legend等多位知名音樂人，聯同Global Citizen組織參與策劃的大型群星演唱會《One World: Together at Home》為醫護打氣。當中演出者，包括兩大歌神張學友和陳奕迅。

《One World: Together at Home》將於香港時間4月19日凌晨2點起，音樂串流平台JOOX今天（4月16日）宣布，將於4月19日在香港和澳門、印尼、馬來西亞、緬甸、泰國及南非呈獻全球電視廣播和串流特備音樂節目「One World: Together At Home」，以行動應對新型冠狀病毒疫情大流行。

「One World: Together At Home」播映時間表如下：

6小時線上特備音樂節目：

香港和澳門 4月19日凌晨2時至上午8時
馬來西亞 4月19日凌晨2時至上午8時
印尼 4月19日凌晨1時至上午7時
泰國 4月19日凌晨1時至上午7時
緬甸 4月19日凌晨12時30分至上午6時30分
南非 4月18日晚上8時至凌晨2時

2小時特備廣播節目：

香港和澳門 4月19日上午8時
馬來西亞 4月19日上午8時
印尼 4月19日上午7時
泰國 4月19日上午7時
緬甸 4月19日上午6時30分
南非 4月19日凌晨2時

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間： https://bit.ly/2V94aIF

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【One World: Together At Home】宇宙級陣容全球抗疫　Eason+學友+Gaga為醫護打氣【附演出名單】
18:25 2020/04/15
【One World: Together At Home】宇宙級陣容全球抗疫　Eason+學友+Gaga為醫護打氣【附演出名單】
【緣盡則散】將「歌神」許冠傑視為王子　黎彼得自喻乞丐：兩個世界的人走在一起很過癮
12:58 2020/04/13
【緣盡則散】將「歌神」許冠傑視為王子　黎彼得自喻乞丐：兩個世界的人走在一起很過癮
【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam罕有回應網民爭議　宣布完整版演出任睇一個月【附連結】
19:00 2020/04/15
【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam罕有回應網民爭議　宣布完整版演出任睇一個月【附連結】
疫情 新冠肺炎疫情 正能量 張學友 陳奕迅 演唱會 音樂 歌手

最高瀏覽

【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
17:09 2020/04/14
【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
10:46 2020/04/15
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品
09:56 2020/04/15
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品