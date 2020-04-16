【One World: Together at Home】歌神張學友+陳奕迅網上騷獻唱 串流平台JOOX參與播放
娛樂 17:17 2020/04/16
國際樂壇天后Lady Gaga早前獲世界衛生組織邀請，跟Coldplay主音Chris Martin，Dion、Jennifer Lopez、John Legend等多位知名音樂人，聯同Global Citizen組織參與策劃的大型群星演唱會《One World: Together at Home》為醫護打氣。當中演出者，包括兩大歌神張學友和陳奕迅。
《One World: Together at Home》將於香港時間4月19日凌晨2點起，音樂串流平台JOOX今天（4月16日）宣布，將於4月19日在香港和澳門、印尼、馬來西亞、緬甸、泰國及南非呈獻全球電視廣播和串流特備音樂節目「One World: Together At Home」，以行動應對新型冠狀病毒疫情大流行。
「One World: Together At Home」播映時間表如下：
6小時線上特備音樂節目：
|香港和澳門
|4月19日凌晨2時至上午8時
|馬來西亞
|4月19日凌晨2時至上午8時
|印尼
|4月19日凌晨1時至上午7時
|泰國
|4月19日凌晨1時至上午7時
|緬甸
|4月19日凌晨12時30分至上午6時30分
|南非
|4月18日晚上8時至凌晨2時
2小時特備廣播節目：
|香港和澳門
|4月19日上午8時
|馬來西亞
|4月19日上午8時
|印尼
|4月19日上午7時
|泰國
|4月19日上午7時
|緬甸
|4月19日上午6時30分
|南非
|4月19日凌晨2時
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撰文 : TOPick柴犬出動