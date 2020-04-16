【One World: Together at Home】歌神張學友+陳奕迅網上騷獻唱　串流平台JOOX參與播放

▲ 張學友和陳奕迅有份參與《One World: Together at Home》演出。

國際樂壇天后Lady Gaga早前獲世界衛生組織邀請，跟Coldplay主音Chris Martin，Dion、Jennifer Lopez、John Legend等多位知名音樂人，聯同Global Citizen組織參與策劃的大型群星演唱會《One World: Together at Home》為醫護打氣。當中演出者，包括兩大歌神張學友和陳奕迅。

《One World: Together at Home》將於香港時間4月19日凌晨2點起，音樂串流平台JOOX今天（4月16日）宣布，將於4月19日在香港和澳門、印尼、馬來西亞、緬甸、泰國及南非呈獻全球電視廣播和串流特備音樂節目「One World: Together At Home」，以行動應對新型冠狀病毒疫情大流行。

「One World: Together At Home」播映時間表如下：

6小時線上特備音樂節目：

香港和澳門 4月19日凌晨2時至上午8時 馬來西亞 4月19日凌晨2時至上午8時 印尼 4月19日凌晨1時至上午7時 泰國 4月19日凌晨1時至上午7時 緬甸 4月19日凌晨12時30分至上午6時30分 南非 4月18日晚上8時至凌晨2時

2小時特備廣播節目：

香港和澳門 4月19日上午8時 馬來西亞 4月19日上午8時 印尼 4月19日上午7時 泰國 4月19日上午7時 緬甸 4月19日上午6時30分 南非 4月19日凌晨2時

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