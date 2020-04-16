港鐵沙中綫過海段料2022年首季通車　紅磡至金鐘車程僅需時5分鐘

▲ 港鐵公司車務營運總管黃琨暐表示，沙中綫過海段料2022年首季通車。（曾耀輝攝）

港鐵今日（16日）交代沙中綫最新進度和東鐵綫最新安排，港鐵公司宣布，沙中綫過海段料2022年第一季通車，屆時東鐵綫可經紅磡過海到金鐘。

港鐵公司車務營運總管黃琨暐表示，東鐵綫過海段通車後，東鐵綫乘客無需轉車就可直達港島，由紅磡到金鐘只需約5分鐘，羅湖到金鐘只需約50分鐘。而紅磡到金鐘的車程，就由現時的18分鐘，縮減至5分鐘。

▲ 東鐵綫12卡列車今年中起逐步轉為9卡列車。（曾耀輝攝）

此外，港鐵指，東鐵綫的新鐵路訊號系統將於年中進行最終測試並投入服務，料現時沿用的12卡列車，可於今年年中起逐步替換成9卡列車，整個過程料需時一年半。據了解，首批引入到東鐵綫的韓製9卡列車，有8部。

港鐵形容，新列車配備多項新設施，包括動態路綫圖、液晶體顯示屏及二極管（LED）車廂照明系統等，車廂扶手設計亦會加以改良，列車車門位置亦有所改善，有助鼓勵乘客步入車廂中間位置。

被問到減卡後載客量的變化，黃琨暐承認每列車的載客量將減少，但載客量亦要看班次，由於過去數月東鐵線載客量跌近5成，現時的班次已足夠應付，屆時換車時將再檢視服務需求，調整班次。至於屯馬線一期的分流作用，黃指看到有逾10%乘客轉乘屯馬線一期，認為有一定程度的分流作用，相信到屯馬線全線通車後，分流作用會更大。

另外，黃表示，由於東鐵線月台已建好多年，需要加強才承受到幕門重量，現時加固月台工程好大部分已做好，當所有新列車完成更換，就會全力進行幕門工程。

港鐵公司工程處總經理（工程建造）周蘇鴻表示，今年中更換新信號系統期間，將有磨合期，強調該全新信號系統使用前有做一系列系統測試、安全驗證及第三方檢測，強調會盡量減低影響。

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記者：陳梓蔚