【春季養生】天氣回暖嗜酸辣易致濕熱便秘　中醫教2款食療疏肝健脾養胃【內附食譜】

▲ 春天養生，許醫師推介紅糖合歡花茶飲，具溫中養胃、護肝、安情志、健脾功效，適合肝火旺、心煩躁，脾胃功能差者飲用。（iStock圖片）

春季乍暖還寒、十分潮濕。於中醫角度看，此季節肝氣易旺盛，應注重養肝護肝，才可避免引發一系列的脾胃問題。

註冊中醫師許懿清指，春季肝氣上升，根據五行相生相剋的規律，肝木過旺易剋脾土，故當肝過強時即要扶護脾，使脾不至太弱。故春季宜養肝護脾，否則肝火過盛，會抑制脾胃消化功能。

▲ 生活、飲食習慣、情緒管理同樣重要，否則都易傷肝。

都市人壓力大，工作繁忙常夜睡，易致肝火旺盛、傷肝；春天濕重，要護肝補腎健脾，使人體天然內置的抽濕機——脾胃功能好，自然少染病。

除了生活習慣，嬲怒、鬱悶、常發脾氣等情緒不穩的情況，亦會影響肝藏正常運作。「怒氣傷肝，鬱鬱寡歡會令肝氣疏洩不佳。肝主疏洩，使氣機順暢，受影響的話或致腹脹、有胃氣、胃痛，或口苦口乾、睡眠不寧等情況。」甚至呼吸不暢，女性經期亦可受影響。

飲食切忌過酸

酸味入肝，過酸的食物會使肝氣更旺盛，隨之抑脾犯胃，出現消化不良、食慾不振的情況。「沒吃東西卻感頂胃，或明明好肚餓，但吃少許就覺得飽。」

▲ 註冊中醫師許懿清指，過酸的食物不止傷肝，亦不利咽喉。會刺激喉嚨、影響聲帶，使常感不適，或咽喉炎良久未癒。

天氣即將回暖，酸辣食物更易導致濕熱內盛、大便不暢，患胃病者病況亦有機會加劇。「天然酸味如橙、檸檬水，只要適量即可。有些人無酸不歡，一餐吃得過酸，如早餐愛喝醋，或常吃酸菜魚、酸辣米線等，既不健康，又熱氣傷身。」

因應春季天氣，許醫師建議多吃健脾化濕的食材，如淮山、薏米、大棗等，忌大補熱補、飲食要均衡，食物性質應較平和。

▲ 忽冷忽熱的天氣宜戒生冷、煎炸食物及凍飲，應吃甘味食物如米飯、粟米、豆腐等。正氣糖水如芝麻糊、杏仁露亦可。（徐椿明攝）

兩款推介食療

1.紅糖合歡花茶

材料：紅茶葉3-5克、合歡花10克、適量熱水、少許紅糖。

做法：以熱水泡茶，按個人口味拌入適量紅糖，待溶化後趁暖飲用。

具溫中養胃、護肝、安情志、健脾功效，適合肝火旺、心煩躁，脾胃功能差者飲用，糖尿病患者應去糖。宜每日午飯前喝，每周可喝2至3次，難入睡人士宜早上飲。

▲ 小米粥可疏肝健胃，有助平靜心情。（iStock圖片）

2.陳皮素馨花小米粥

材料：陳皮10克、素馨花20克、小米1杯、紅糖1両、水適量。

做法：米淘洗乾淨，陳皮浸軟後刮去內層的白色物質，用泡茶紙袋將素馨花裝好，將全部材料加水煮成粥後，加入糖，煮溶即成。

可疏肝健胃，有助平靜心情。每周可食用1至2次，適合所有體質無異常者。

記者：吳霆俊