  • 27°C
香港時間 : 2020416日 (四) 18:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【熟女強人】胡杏兒產後復出為ViuTV拍劇　夥吳家麗吳千語探討女性話題

娛樂 17:38 2020/04/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

胡杏兒將演出ViuTV劇《熟女強人》。（取自facebook)

胡杏兒4年多前拍完TVB劇《巾幗梟雄之碟血長天》後，便離開無綫，多接拍內地劇，去年誕第二胎的杏兒，減少工作專心顧家庭。不過，胡杏兒將再度演出港劇，落實參演ViuTV新劇《熟女強人》。

劇集監製伍健雄今日在facebook公布消息，指將跟胡杏兒合作《熟女熟人》，據知劇集以單元形式探討雪卵、性上癮及換妻等敏感話題。除杏兒外，並邀來吳家麗、何珮瑜、吳千語及陸詩韻等參演，相信有不少話題。 

胡杏兒今日亦回應拍劇消息，杏兒多謝監製伍健雄的賞識。

吳千語有份演出《熟女強人》。（取自facebook）

她並指：「本身都喜歡拍一些比較女性戲為主的題材，今次在《熟女強人》劇中所演的角色剛好是自己想演的類型，第一次演心理上的醫生，很有挑戰性，加上戲中的對手幾乎是第一次合作，很有新鮮感。」

杏兒又指：「當中包括自己心目中的女神家麗姐（吳家麗），一直以來都很想有機會跟她合作，今次終於恨到，雖然仍未同埸演出，但是非常期待。

「另外，跟今屆憑電影《金都》入圍金像獎最佳男主角的朱柏康亦有不少對手戲。

至於其他合作的女演員包括：沈卓盈、吳千語、陸詩韻、何佩瑜，當中很多是首次合作，相信環繞女性為主的這個劇本會很好玩，自己也很期待。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【打天下】談善言親身拍打戲拒用替身　熱愛演戲：是讓我看見世界的窗口
今日 15:36
【打天下】談善言親身拍打戲拒用替身　熱愛演戲：是讓我看見世界的窗口
【打天下】凍齡文頌嫻美貌演廿歲少女　與歐錦棠18年後再合作
12:41 2020/04/10
【打天下】凍齡文頌嫻美貌演廿歲少女　與歐錦棠18年後再合作
【告別大台】田蕊妮正式離開TVB　IG：舒適圈有時候只是一緊箍咒
今日 15:00
【告別大台】田蕊妮正式離開TVB　IG：舒適圈有時候只是一緊箍咒
胡杏兒 吳千語 陸詩韻 演員 電視劇 ViuTV

最高瀏覽

【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
17:09 2020/04/14
【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
10:46 2020/04/15
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品
09:56 2020/04/15
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品