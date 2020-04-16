【熟女強人】胡杏兒產後復出為ViuTV拍劇　夥吳家麗吳千語探討女性話題

▲ 胡杏兒將演出ViuTV劇《熟女強人》。（取自facebook)

胡杏兒4年多前拍完TVB劇《巾幗梟雄之碟血長天》後，便離開無綫，多接拍內地劇，去年誕第二胎的杏兒，減少工作專心顧家庭。不過，胡杏兒將再度演出港劇，落實參演ViuTV新劇《熟女強人》。

劇集監製伍健雄今日在facebook公布消息，指將跟胡杏兒合作《熟女熟人》，據知劇集以單元形式探討雪卵、性上癮及換妻等敏感話題。除杏兒外，並邀來吳家麗、何珮瑜、吳千語及陸詩韻等參演，相信有不少話題。

胡杏兒今日亦回應拍劇消息，杏兒多謝監製伍健雄的賞識。

▲ 吳千語有份演出《熟女強人》。（取自facebook）

她並指：「本身都喜歡拍一些比較女性戲為主的題材，今次在《熟女強人》劇中所演的角色剛好是自己想演的類型，第一次演心理上的醫生，很有挑戰性，加上戲中的對手幾乎是第一次合作，很有新鮮感。」

杏兒又指：「當中包括自己心目中的女神家麗姐（吳家麗），一直以來都很想有機會跟她合作，今次終於恨到，雖然仍未同埸演出，但是非常期待。

「另外，跟今屆憑電影《金都》入圍金像獎最佳男主角的朱柏康亦有不少對手戲。

至於其他合作的女演員包括：沈卓盈、吳千語、陸詩韻、何佩瑜，當中很多是首次合作，相信環繞女性為主的這個劇本會很好玩，自己也很期待。」