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外交部駐港公署：港澳辦中聯辦針對內委會亂象表態是天經地義

政治 17:38 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

外交部駐港特派員公署發表聲明，指港澳辦和中聯辦權威表態，是理所當然，天經地義。（資料圖片）

外交部駐港特派員公署發表聲明，反駁近日有外國政界人士和媒體，指責港澳辦及中聯辦就立法會發表的言論，強調香港回歸後，中央擁有對香港的全面管治權，對香港的高度自治權具有監督權力，形容港澳辦和中聯辦權威表態，是理所當然，天經地義。

駐港公署發言人表示，去年10月以來，有「反對派」議員為了謀取政治私利，濫用權力，惡意拉布，導致立法會內務委員會虛耗空轉近半年，嚴重損害香港繁榮穩定和廣大港人的福祉，「鐵證如山，不容抵賴」，對此予以強烈譴責。

發言人強調，香港自回歸後已重新納入國家治理體系，中央擁有對特區全面管治權，既包括中央直接行使的權力，如特區創制權、政府組織權、基本法制定修改解釋權、外交事務權、防務權等，也包括授權香港特區依法實行高度自治。

聲明又指，個別外國政客和媒體不反省、改正自己干預香港事務的錯誤，反而罔顧事實，污衊中央負責港澳事務專責部門，是赤裸裸的干預香港事務、破壞「一國兩制」；又強調，中央將堅定貫徹「一國兩制」方針和基本法，堅決反對任何外部勢力干預香港事務和中國內政，敦促外國政客和媒體立即停止干預香港事務。

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責任編輯：李淇

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