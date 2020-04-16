【醫療技術】浸大四診儀半小時分析病人體質　準確掌握脈象+舌象+面象助中醫診症【有片】

▲ 中醫四診儀可於半小時內採集使用者的脈象、舌象、面象等診症資訊。（陳靜儀攝）

很多人都有看中醫的習慣，每次中醫都可能會說你是濕底、燥底或者寒底，究竟這些體質如何分辦？浸大中醫的四診儀可以在半小時內測試患者的體質，十分方便和有效率！

傳統中醫會利過「望、聞、問、切」分析病人的體質，為配合中醫現代化發展，浸會大學在2018年引入電腦「中醫四診儀」，可於半小時內採集使用者的脈象、舌象、面象等診症資訊，分析病人的體質和診治方案。

香港浸會大學中醫藥學院臨床部中醫臨床副教授楊君軍博士表示，四診儀融合大量現代科技成果及眾多中醫專家的臨床經驗，可為診症醫師提供可靠、客觀的診斷信息、健康狀態的分辨識別，令診斷更客觀他、規範化和科學化。

他又指，如果要改善自己的體質，最好先向中醫了解體質，再根據中醫建議在生活或飲食習慣上作出改變，例如濕氣重的人士可減少喝凍飲的次數等，就可以慢慢令體質漸趨平和。

四診儀的診症過程如下：

1. 面色拍攝

▲ （陳靜儀攝）

患者會把面部朝向四診儀拍攝面色，因此進行四診儀測試的患者需要素顏，不要化妝，避免影響分析結果。

2. 舌象拍攝

醫師會把所拍攝的舌頭，在螢光幕放大和分析。

3. 把脈

▲ （陳靜儀攝）

醫師會透過儀器為患者把脈，在電腦上會脈象的折線圖，有助醫師分析體質。

4. 填寫問卷

完成以上數據搜集後，患者需填寫電子問卷，讓醫師更了解患者的生活習慣及身體狀況，有助醫師根據報告進行分析和診斷。

四診儀可以於半小時內測試出患者的體質，經過面色拍攝、舌象拍攝和把脈，採集面象、舌象和脈像數據，再填寫問卷了解健康狀況，得出體質報告。

四診儀把身體狀況數據化地呈現，幫助中醫更有效率地診症之餘，定期進行檢測，亦可以具體地了解體質的改善過程。

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▲ 香港浸會大學中醫藥學院臨床部中醫臨床副教授楊君軍博士（陳靜儀攝）

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責任編輯：王芷瑩