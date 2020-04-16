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【重新出發】馮盈盈舊愛巢成功3萬元放租　FYY改1.9萬元租深水埗新盤

娛樂 18:39 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

馮盈盈重新出發。

25歲港姐冠軍馮盈盈，於去年12月宣布與拍拖4年的醫生男友Martin分手。不過，近日有指Martin已另結長髮新歡，另一方面有指28歲大隻主播鄭衍峰，曾代揸馮盈盈60萬的新車，令到馮盈盈與鄭衍峰傳出緋聞。更有傳，馮盈盈公佈與Martin分為後翌日，亦即除夕夜正是與鄭衍峰一同渡過。

今天（4月16日）又傳出馮盈盈已選好新居地址，以1萬9000元租住深水埗新樓盤，展開新生活。

【廿四孝前度】馮盈盈前醫生男友另結新歡　FYY回應前度新戀情

傳馮盈盈租住的深水埗新樓盤。（經濟日報照片）

廿四孝女友馮盈盈

據悉，馮盈盈與鄭衍峰在去年11月，因《#後生仔傾吓偈》節目組赴加拿大拍攝特輯，當時在加拿大成長的鄭衍峰亦有份參與節目，並擔任導遊帶領眾人遊覽當地，鄭衍峰因此與馮盈盈變得熟絡。

後來鄭衍峰成為《#後生仔傾吓偈》的「Speed Dating」單元的其中一員，據知是由馮盈盈極力推薦的。

【新歡上場】馮盈盈被揭新車任緋聞男友駕駛　鄭衍峰親回應現時與FYY的關係

鄭衍峰有份抱起盈盈。（instagram圖片）

有「廿四孝女友」之稱的馮盈盈，曾公開表示不介意和男朋友供樓，也不會在意對方沒有在物業寫自己的名字，認為這是女朋友的責任。

而馮盈盈與Martin的565呎2房海景單位連500呎天台何文田舊愛巢，最近成功以每月3萬元成功放租。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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