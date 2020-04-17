【愛妻號】黃浩然自認脾氣臭是惡頂老公　結婚14年感激愛妻撐住頭家

▲ 黃浩然與太太莫家嘉結婚14年，育有2名兒子，經歷過不少風風雨雨。

鏡頭前的黃浩然（Raymond），是靚仔、正直、好老公，當卸下身段回家，黃浩然卻坦承自己好難頂，有段時間少理兩個仔，辛苦了結婚14年的太太莫家嘉（Kaka）。人往往去到生死關頭，才懂得珍惜家人，黃浩然數年前被一場大病喚醒，加上近期新冠肺炎疫情，原來一家人齊齊整整也非必然。

我擔心再不努力的話，兒子就好快長大離我而去……

▲ 黃浩然和莫家嘉於去年底慶祝結婚14周年。（黃浩然IG圖片）

2005年成家立室的黃浩然，與Kaka婚後6年才先後誕下兒子Kayden和Ransley，三年抱兩。在兒子初生時期，黃浩然正值TVB搏殺期，接連在多部劇集《大太監》、《拳王》、《師父．明白了》、《愛我請留言》等擔任男主角，亦在此時積聚了負能量，影響了家庭關係及健康問題。

其實我幾惡頂，整個人都惡頂。我收工回家像條死屍，所有體力、說話、耐性都全放在工作上，回家就不想理會任何事，經常對太太發脾氣，慢慢就忽略了家人。

▲ 黃浩然好有心思為太太親手製作結婚周年禮物。（莫家嘉IG圖片）

拍劇時間長，演員全天候都在投入角色當中。浩然自言拍完劇後，都要花一段時間才能融入現實家庭生活中，「所以在這段磨合時間，特別多磨擦。」

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傳統父母凡事以孩子為先

對於兩名兒子的教導，浩然和Kaka都是傳統父母，將精力全放在孩子身上，往往忽略了另一半。浩然希望事事親力親為，連兒子學行都要看到實，長期處於緊張狀態。

▲ （莫家嘉IG圖片）

2014年，浩然的身體亦響起警號，突罹患「貝塞特氏症」，是一種罕見的免疫系統疾病，會造成潰瘍及各種損傷，有死亡風險，但目前成因不明，或與遺傳或環境因素有關。

大病喚醒維繫家庭重要性

在等候診斷結果期間，浩然心情極為沉重，就像在醫院等死。幸得Kaka的肺腑之言，令他振作抗病，「公司和工作可以隨時找人替代你，但家庭和孩子，沒有人可以替代你。」最後在家人支持下大步檻過，當出院回家見到兒子一刻，忍不住流下男兒淚。

▲ 大病過後，黃浩然醒覺要珍惜家人，只有家人最需要他。（陳智良攝）

兩夫妻跨過鬼門關後，喚醒了他們維繫家庭的重要性，而維繫之道就是時間。因此浩然減產拍劇，凡節日都必定一家人慶祝留下回憶，令家庭關係逐漸有改善。

我現在開工時，大仔都懂得傳短訊、短片、打視像電話，告訴我兩兄弟正在玩甚麼，父子溝通增加了許多。

擔心兒子太快長大離家

眼見大仔已經9歲，很快步入青春期，浩然開始擔心，再不努力維繫家庭，兒子會離他而去，必須好好把握父子相處時光。

▲ 黃浩然已減產拍劇，希望有更多時間陪伴兒子和親人，包括圖中的外父。（黃浩然IG圖片）

在現時新冠肺炎疫情下，家家戶戶因禍得福，有更多家庭相處時間。雖然浩然大呻，要督促兒子「停課不停學」上堂做功課好激氣，但又開心可以見多兒子幾面，還有更多機會品嘗廚神太太的手勢，包括近期最愛的「媽媽咖哩飯」。

我本身好喜歡吃咖哩，但兒子吃不到咖哩的辣度，所以之前較少煮。最近太太買了日式咖喱滿足兒子，加辣又滿足到我了。

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▲ 在抗疫期間，黃浩然特別有口福品嘗太太不同拿手菜。（莫家嘉IG圖片）

黃浩然讚妻煮咖哩啱胃口

浩然大讚太太烹飪多花臣，今日煮咖哩，昨日炒腸粉，甚麼都有得試，口味絕不沉悶。

她自己都好怕食到悶，會多花心思嘗試，令我們有口福。

▲ 太太Kaka近期最愛煮日式咖哩飯給兒子吃，另有加辣版給老公。（莫家嘉IG圖片）

在14年的婚姻中，浩然和Kaka事事以兒子為先，但彼此沒有怨言，縱使有累的時候，彼此都明白要互相忍讓，簡單就是福。兩人每日待小朋友休息後，就坐低飲杯酒、斟杯果汁，一起恩愛地看電視。不過，惟有一件事，浩然很渴望在疫情過後，能好好補償太太。

自從兩個仔出世後，我們都從未二人旅行，好期待有人願意幫手湊兩個仔，等我可以陪太太去旅行，雖然兩個仔都幾難湊，哈哈！

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記者︰林綺玲

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