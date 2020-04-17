【Home Office必備】韓國製網上教學神器　紙上手寫內容可投射至影片

▲ Smart Class Kit網上教學神器，由韓國設計及製造，只要配合App、Smart Class Pen及Smart Class Note，即能將寫在紙上的內容，投射至影片當中。（Searching C圖片）

疫情肆虐，學校停課、大部分公司推行在家工作，各行各業的打工仔多了時間在家辦公，但家中的設備或不及辦公環境般齊全。

有網購平台整合了Home Office的各種必備好物，讓打工仔安雊家中，也能舒舒服服、方便地工作。在家工作時常靠在床邊，光線亦不如辦公室般明亮。有學校老師更指，停課後突然轉成網上教學，惟家中設備不足，產生更多不便。

Searching C遂搜羅來自世界各地的產品，有矯形座墊、網上教學神器、智能枱燈等，幫助解決Home Office所致的種種煩惱。

１.Smart Class Kit網上教學神器

學校因疫情而停課，不少老師費盡心力拍攝教學影片、整合網上資源，讓學生能在家學習。但所需器材繁多，成了一大煩惱。

Smart Class Kit網上教學神器，由韓國設計及製造，只要配合App、Smart Class Pen及Smart Class Note，即能將寫在紙上的內容，投射至影片當中，並能同時配合聲畫教學的錄製，相當方便。（$749）

▲ （Searching C圖片）

２.Mokibo 2合1觸控板藍牙鍵盤

既是鍵盤，也是觸控板，按一鍵即能轉換。操作方法簡易，兩根指頭上下滑，即能做到滾動效果，放大縮小的功能也跟智能電話的做法類似。此設備支援Windows、Android、MacBook及iPhone等，同時可連接3個配備藍牙的裝置，十分方便。（$999）

▲ （Searching C圖片）

３.韓國BalanceOn盆骨矯正修身坐墊

不少人在家工作時會選擇坐在床上，加上平日久坐、不注重坐姿的話，或會導致腰、頸、背痛。此款採用專利的蜂巢凝膠內墊，設計依照人體工學，以承托臀部、矯正坐姿，可減輕因坐姿不正所產生的壓力，同時透氣、舒適，可長時間使用。（$1,299）

▲ （Searching C圖片）

４.IoT無綫充電智能枱燈

在家工作光線不足，眼睛較易疲勞？此款智能枱燈可自動因應環境調節光暗，也可用手機Apps控制。它同時具備3個折位，可任意彎曲、調整至想照明的角度，底部更是無綫充電器。而且內置3種燈光模式，保護眼睛健康，可安全、健康、方便地工作！（$598）

▲ （Searching C圖片）

５.Mouzen桌邊手托架

香港地空間有限，有時房間的書桌較窄，用電腦時手臂想放在桌上，也未必夠位。尤其現時Home Office，長時間在家用電腦，但手臂懸空、缺乏支撑的話，更易累易痛。此款桌邊手托架可簡單固定在桌邊，減低勞損、痛症的風險，也保護手腕、手肘等位置的健康。（$1,099）

▲ （Staresso官網）

６.Staresso免插電折疊式便攜咖啡機

整天工作總會需要咖啡提神，在辦公室時還可到附近購買，但留在家中或許就沒那麼方便。Staresso第三代便攜意式濃縮咖啡機，外形輕巧，具備摺疊式支架的設計，方便收納之餘，咖啡機更有分段式液壓泵系統。只需咖啡粉和水，在家想喝Espresso、Latte或Americano，都能輕鬆調配。（$699）

記者：吳霆俊