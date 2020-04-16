【口罩供應】PFE+VFE+BFE達99%　三層結構中國製日本QC友和口罩周五發售【內附購買連結】

▲ 三層結構中國製日本QC友和口罩周五早上10時發售。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張。香港電器及電子產品商店友和YOHO宣布，4月17日、21日及22日三日都會於網上開售口罩。友和表示，該批口罩為中國製，由日本化驗所檢測，PFE+VFE+BFE達99%，成人裝每盒50個，售180元。

友和YOHO早前委託日本著名口罩製造商大量生產口罩，最終由日本口罩製造商的中國廠房代工生產，然後口罩交由日本化驗所檢測，PFE、VFE、BFE 達99%以上，口罩有三層構造可防病毒飛沫、花粉、PM2.5等微粒子。

友和表示是次為第二批口罩，將有1800盒，分階段發售，而口罩已經測試，表層可防水不滲漏、中層濾網質量通過火燒測試，並在fb附上測試短片。一盒50個售價$180 (平均3.6一個）。

口罩規格如下：

一盒50片裝

BFE PFE VFE 99%以上*；特殊三層構造將病毒飛沫、花粉、PM2.5等微粒子徹底隔絕

中國生產，日本著名口罩製造商品質監控

V型設計更貼臉

尺寸： 約17.5 x 9cm （成人適用）

日本化驗所 KAKEN TEST CENTER ( カケン ) 檢測報告

口罩3日的開售購買網址如下：

4月17日 10:00am 600盒 https://bit.ly/2VyBWat

4月21日 10:00am 600盒 https://bit.ly/3ep6VhK

4月22日 10:00am 600盒 https://bit.ly/3cpOms1

責任編輯：林卓昕