【醫生爸媽】3女兒停課賴床作息混亂　陳沛然每天陪做親子操身心抗疫

▲ 陳沛然每天陪女兒們做親子操。

新冠肺炎疫情下，抗疫成為生活重點，除了做好家居的防疫措施，亦應該要鍛鍊身體，增強免疫力。立法會議員、腸胃肝臟科專科醫生陳沛然育有3名女兒，自停課以來，他每天早上都會叫醒女兒在家裡做早操，陪跳Kpop、健康舞，更用小桌子自製乒乓球桌，為女兒提供做運動的動力，保持良好作息時間。

停課首個星期我和太太都當學校假期，隨她們玩樂，但隨著停課日子愈來愈長，發現她們作息很混亂。

陳沛然3名女兒分別12歲、9歲和7歲，正值是活躍好動的年齡，停課待在家中無法放電，結果晚上不願睡，日上三竿都不肯起床。

作為醫生當然特別緊張女兒健康，眼見女兒們作息不定時，決定每天早上都叫醒孩子，帶著她們做運動，一方面可以放電，另一方面亦可增加自身免疫力。

▲ 陳醫生教做7分鐘高強度訓練，左圖為開合跳，右圖為無影櫈。（林愛娜攝）

7分鐘高強度循環訓練

陳醫生表示，最初跟女兒一起做「7分鐘高強度循環訓練」，這套運動包括12個使用體重作為負重的訓練，每個動作做30秒，動作間休息10秒，總共7分鐘的運動。動作包括：開合跳、無影櫈、掌上壓、仰臥起坐、踏台階、半蹲、屈臂支撐、撐體、原地提膝踏步、弓步、掌上壓後轉身、側身撐體，只要上YouTube搜尋或下載健身App就可以跟著步驟做。

▲ 女兒們在家裡做早操。（受訪者提供）

陪跳Kpop健康舞

不過，女兒做了一個月後，漸漸開始沉悶，陳醫生就隨她們喜好，陪跳Kpop和健康舞。

Kpop舞步太快，跟不上又覺得悶，所以後來我就開一些健康舞影片，大家一起跳。

▲ 女兒在家網上學習。（受訪者提供）

家中的小桌子就被陳醫生改裝成乒乓球桌，用3盒紙包飲品放在中間做網，女兒們就可以比賽。不過，陳醫生坦言，早操時間都不足令孩子放電，但總比沒做要好。

起床後也不能無所事事，陳醫生讓女兒們自訂時間表，每天做少許功課複習，加上學校的網上學習，另亦有自由活動時間等，助女兒維持良好作息和學習水平。至於飲食習慣則沒有大變，都是以均衡飲食為主，有菜有肉和水果，毋須吃營養補充劑，

其實不需要多吃甚麼去增強免疫力，維持正常的免疫力已經足夠。

陳沛然與太太同為醫生，他們都特別注意防疫措施，在家也與女兒保持1.5米社交距離，詳看【下一頁】。

更多兒童防疫報道，

【口罩防疫措施】家長免帶病毒惡菌入屋 入屋接觸小朋友前防疫五部曲

【停課不停學】停課宅家也要有規律生活 醫生媽媽許嫣︰勿硬塞練習讓孩子適時放空

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

記者：林愛娜