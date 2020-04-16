【新冠肺炎】商經局：8條本地口罩生產線原則上獲批資助

▲ （陳國峰攝）

商經局就有報道關注本地口罩生產資助計劃實施情況，回應指現時港府原則上批准8條本地口罩生產線，有關生產資助申請，並會與獲批資助的公司簽訂協議；在簽訂協議之前，政府至今尚未向任何公司發放資助或採購符合認證標準的口罩。

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當局稱，根據資助計劃，申請資助的公司須於申請書，提供可向政府供應獲認證口罩的目標日期，獲原則性批核申請後，政府會與獲批資助公司簽訂協議；生產商如未能於承諾日前向政府供應，可申請延期最多1個月，但如無特殊原因及具備充分理由，逾1個月延期將致獲批資助被撤銷。換言之，獲批資助的生產線向政府出售符合認證標準口罩的實質日期，將取決於該生產線何時達致上述要求。

發言人稱，於政府資助計劃外本地生產的口罩，包括於計劃協議簽訂前相關公司生產的口罩，或由屬同一公司但未獲資助的生產線生產的口罩，生產商可自行決定其檢測認證、售賣或其他安排；強調都必須符合相關法例要求，例如《商品說明條例》和《消費品安全條例》。

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商經局稱，自計劃開始接受申請以來，政府樂見計劃反應踴躍，現時已有不少生產商樂意參與及準備在本地生產口罩；港府至今已將350萬個各界捐贈予政府的口罩，轉贈予非政府機構向長者和弱勢社群派發。

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責任編輯：陳正怡