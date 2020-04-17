【卡地亞珠寶】Clash de Cartier系列向傳統致敬　釘飾設計典雅中帶不羈

▲ 卡地亞珠寶的Clash de Cartier系列，玫瑰金戒指，鑲有鑽石。（$64,000）（官方圖片）

卡地亞去年推出的珠寶系列Clash de Cartier，參考了三十年代品牌首飾的幾何造型為結構主調，再採用飾釘、圓珠和方釘作全新演繹成柵格造型，為向悠久的傳統致意，新作那亦剛亦柔的設計，帶出了別樹一格的味道。

▲ 卡地亞找來巴西裔英國女影星Kaya Scodelario來演繹系列的首飾。（18K玫瑰金戒指 $16,000-$23,000、玫瑰金手鐲 $49,700-66,000）（官方圖片）

▲ 小型款玫瑰金頸鏈 （$17,900）（官方圖片）

既然出自珠寶世家卡地亞手筆，作品的賣點又豈止單單在於造型方面，當中所牽涉的技術就殊不簡單。飾釘如何能互相連接而又可自由活動？巧妙的設計由卡地亞珠寶工作坊全面研發，作品經精確校準，確保飾釘連接穩固。而且每一元件均經過細緻鑲嵌和拋光，每一工序均需特別技術和專門器具，例如弧面形切割方釘經多重拋光，內面均採用精緻波浪設計，因此埋藏於背後的是極其複雜的珠寶工藝。

▲ 中型款白色黃金手鐲（$70,500）（官方圖片）

今年品牌為Clash de Cartier系列增添了新元素，例如在18K黃金及玫瑰金以外，加入了18K白色黃金；舊作採用到橙色珊瑚石作為唯一的有色寶石，新作則有鑲嵌了藍色天河石的項目。

▲ 珊瑚石黃金戒指（$84,500）及天河石玫瑰金戒指（$94,000），限量發售。（官方圖片）

品牌找來巴西裔英國女影星Kaya Scodelario來演繹系列的首飾，Kaya曾於多部電影演活了無數女強人角色，品牌正看中她那具氣質又不羈叛逆的個性，正好與系列的風格不謀而合。

產品查詢︰3105 5008

撰文︰梁靜詩