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東鐵綫12卡列車今年中陸續轉9卡車　港鐵設多項措施助市民適應

社會 18:17 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

東鐵綫12卡列車將於今年中陸續轉用9卡車，港鐵會設多項措施助市民適應。（曾耀輝攝）

港鐵今日（16日）交代沙中綫最新進度，其中提及多個工程項目的時間表，並交代12卡列車轉9卡車的詳情。

港鐵公司指，

  • 屯馬綫全綫將於明年全綫通車
  • 而沙中綫「過海段」料2022年第一季通車
  • 港鐵東鐵綫將於今年中完成新訊號系統的測試並投入服務，屆時部分12卡列車將替換成9卡列車，料18個月可完成替換。

在首批8部9卡列車投入服務初期，早上繁忙時段，由其是南行方向會盡量維持使用12卡車，避免市民不適應。

另外，為協助市民適應9卡車和12卡列車的混合使用，港鐵會在月台顯示屏顯示到站車卡數目、加強月台的到站廣播；港鐵職員亦會舉牌提示乘客。

市民亦可留意幕門前的地面，如有綠色標示，則為12卡車範圍；如有藍色標示，則為9卡車範圍。

港鐵形容，新列車配備多項新設施，包括動態路綫圖、液晶體顯示屏及二極管（LED）車廂照明系統等，車廂扶手設計亦會加以改良，列車車門位置亦有所改善，有助鼓勵乘客步入車廂中間位置。

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記者：吳卓峰、陳梓蔚

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