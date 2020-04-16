擬中環主教山建醫院被高限　聖公會申城規會暫緩審議待覆核被拒

▲ （經濟日報資料圖片）

聖公會計劃在中環主教山興建25層高私家醫院，其後遭城規會限制建築高度為主水平基準以上80米，聖公會早前申請暫緩城規會的審議，以待司法覆核聆訊。高等法院法官今（16日）頒下書面裁決，駁回聖公會一方的申請。判詞指，暫緩城規會的審議程序會影響到公眾利益，而且即使聖公會在司法覆核中勝訴，城規會亦可以撤回審議結果，並不會對聖公會構成不公。

聖公會早前就城規會限制建築高度提出司法覆核，惟城規會仍繼續就聖公會醫院建築計劃的其他項目作審核，聖公會遂向高院申請暫緩城規會的審議，指審核會對聖公會構成程序不公。

法官今天發下書判詞，指城規會的審核工作對公眾利益存有重要性，城規會的時間及投入代表了納稅人的金錢及社會公共資源，而城規會有責任依時順暢地進行審核，暫緩審核程序無疑會影響公眾利益。

判詞續指，即使聖公會將來在司法覆核中勝訴，城規會亦可以依例去修訂建築計劃，而且城規會在未來的審核階段亦打算安排聖公會代表達意見，因此繼續審核亦不會對聖公會構成不公。

另外，聖公會一方又指受新冠肺炎疫情影響，預計司法覆核的聆訊無法盡早處理，但法官於判詞中指出，高等法院已開始透過遙距方式處理急切性的案件。最終，法庭駁回聖公會一方的申請，聖公會須向城規會一方支付訟費。

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記者：王仁昌