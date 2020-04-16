涉機場襲擊《環球時報》記者　兩男擬承認襲擊罪押後再訊

▲ 被告賴雲龍。（經濟日報資料圖片）

《環球時報》記者去年8月於機場被襲，3男1女被控暴動、嚴重傷人及非法囚禁他人等罪，案件今（16日）於區域法院再訊。3男擬否認暴動等罪，其中2人分別擬承認普通襲擊、阻礙公職人員罪及公眾地方藏有攻擊性武器罪，案件押後至6月12日作審前覆核，女被告屆時才答辯，3人還押候訊，1人續准保釋。

首被告賴雲龍（19歲）被控4罪，代表律師今指，賴擬承認普通襲擊、阻礙公職人員兩罪，並擬否認暴動及嚴重傷人兩罪。

控罪指，賴於2019年8月13日至14日，在香港機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名人士參與暴動，以及一起非法及惡意傷害付國豪；控罪另指他於8月14日在J通道附近襲擊付國豪，因而對付造成身體傷害。

代表律師又指，第3被告何家樂（28歲）擬否認暴動及對他人身體加以嚴重傷害兩罪，並擬承認1項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，即摺刀、彈珠等物品；第4被告黃逸豪（28歲）則擬否認非法集結及非法囚禁他人兩罪。

次被告畢慧芬（23歲）被控暴動、對他人身體加以嚴重傷害及非法囚禁他人罪，其代表律師今表示再需要時間考慮認罪與否，案件押至同日再處理。黃准保釋，其餘被告續還押。

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記者：林欣樂