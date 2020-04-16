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港鐵：疫情影響需找替代物料　正評估對沙中線造價影響

社會 18:31 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻指，沙中線工程受疫情影響，部分物料需尋找替代品，或影響價錢，港鐵正在評估影響。（曾耀輝攝）

港鐵今日（16日）交代沙中線工程進度及東鐵線車務安排。港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻表示，沙中線大圍至紅磡段已完成99%，除紅磡站，其他車站已完成法定檢測工作，會在2021年通車。

港鐵沙中綫過海段料2022年首季通車　紅磡至金鐘車程僅需時5分鐘

周蘇鴻指，紅磡至金鐘段完成逾82%，除會展站及相連隧道，其他主體結構工程已完成，正鋪設路軌及架空電纜，會爭取在2022年首季通車，但明言有好多挑戰。

他稱，工程挑戰主要來自疫情影響，令地盤要分更上班，並影響物流和人流到港，例如暫停派人到廠房視察。港鐵已盡量調配工序，及為部分內地及歐洲物料尋找替代品。

東鐵綫12卡列車今年中陸續轉9卡車　港鐵設多項措施助市民適應

他續指，物料供應情況或會影響價錢，港鐵仍在評估，但由於工程進度只剩會展站及機電安裝，加上內地製造物料如喉管和磚已復產，相信影響不會太大。

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記者：徐紹軒

建造 紅磡 工程 疫情 港鐵

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