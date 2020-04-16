前天文台台長透露中三患眼疾一度中斷學業　岑智明：推辭世界氣象組織新職或是最好安排

▲ 前天文台長岑智明因健康理由，推辭世界氣象組織服務司司長一職。（資料圖片）

前天文台長岑智明日前在個人Facebook專頁宣布，因健康理由，已推辭世界氣象組織（WMO）服務司司長一職。他日前接受雜誌訪問時透露自己中三時，右眼視網膜穿了個小洞，需要暫時中斷學業；對於因眼疾問題而不到日內瓦，他認為是上天的決定，或許是最好的安排。

▲ 前天文台長岑智明日前接受雜誌訪問。（岑志明社交平台圖片）

天文台台長岑智明離任 4月「轉跑道」赴日內瓦 擔任世界氣象組織服務司司長

岑智明於今年2月中離任天文台台長一職，原計劃於今月初到瑞士日內瓦擔任世界氣象組織服務司司長，惟他早前在社交平台透露自己因受青光眼困擾，而推辭世界氣象組織服務司司長一職。他在接受雜誌訪問時透露自己因左眼的青光眼問題比較嚴重，需要做手術而推辭職位，認為可能是上天的安排，只好「奉命行事」：

既然老天讓我多休息，那就只能奉命行事啦，面對它，接受它，或許一切都是最好的安排。

他在訪問中憶述自己的中學生涯，透露自己當年是老師、父母眼中的模範生，亦是別人眼中的「學霸」。他在中三時更考獲全級第一，但因突然遇上眼疾，以致需要暫時中斷學業：

中三大考那年年頭，我的右眼忽然出血，看醫生後發現，原來視網膜穿了個小洞。每次眼睛出血時，會看到影像中間帶了個紅點，要經過幾個月慢慢變淡。

前天文台長岑智明受青光眼困擾 推辭世界氣象組織服務司司長新職

岑智明又指，由於當年的醫療水平沒有現今先進，沒有激光治療，想要治癒並非易事，因此曾與家人一度做好最壞打算，亦因此而開始了思考人生的意義：

當時的狀況無法長時間看書，無奈之下唯有日日去行山，讓我發現大自然不一樣的美，同時也開始看一些哲學和佛學著作。對當時只有十幾歲的我來說，那是個很大關卡。如果讀不成書，我要做什麼呢？人生的意義究竟是什麼？人有靈魂嗎？我們死後會到哪裏去？那段時間常常思考這些問題。

▲ （岑志明社交平台圖片）

直至2008年，岑智明到美國哥倫比亞大學進修行政管理，首先接觸到Facebook平台，回港後更先後晉升為助理台長和台長，亦開始使用Facebook平台與朋友和公眾聯繫。當時他留意到社交媒體開始普及，而傳統溝通渠道已顯得不足，利用兩年時間籌劃，為香港天文台開設官方臉書帳號，至今已擁有超過18萬粉絲。他坦言天文台的抱負應是用科學保障生命安全，但同時要創新及多元合作，否則只會原地踏步。

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他又提到在開設臉書帳號初期有不少同事反對，因擔心會應對不當會引發負評，但後來在一次颱風的經歷後，堅定了他要開設天文台官方帳號，透過社交平台為市民提供客觀資訊，以及澄清不實謠傳：

一次颱風『尤特』襲港，掛『八號波』卻風力偏弱，中午過後『落波』引來不少市民不滿，我便在自己的帳號上解釋原因，讓粉絲幫忙廣傳，最後竟然獲得『高登仔』支持。

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責任編輯：郭詩詩