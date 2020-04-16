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屯馬綫料明年全綫通車　馬鞍山直去屯門不用轉車

社會 18:41 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

屯馬綫料明年全綫通車，屆時由馬鞍山直去屯門不用轉車。（曾耀輝攝）

屯馬綫一期早於今年2月通車，目前總站為啟德站，料明年可全綫通車。屯馬綫全綫通車後，由馬鞍山到屯門不再需要轉車，料對東鐵綫亦會起分流作用。

不少人擔心，東鐵綫改用9卡車後，將難以應承龐大的乘客量。港鐵公司車務營運總管黃琨暐則指，自屯馬綫一期2月通車後，成功分流部分出九龍東的乘客，相信屯馬綫全線通車後，新界東居民出九龍會有更多選擇，分流效能料進一步加強。但他補充，港鐵會繼續留意客量變化，適時作出調整。

記者：陳梓蔚

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