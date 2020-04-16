屯馬綫料明年全綫通車 馬鞍山直去屯門不用轉車 社會 18:41 2020/04/16 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向 ▲ 屯馬綫料明年全綫通車，屆時由馬鞍山直去屯門不用轉車。（曾耀輝攝） 屯馬綫一期早於今年2月通車，目前總站為啟德站，料明年可全綫通車。屯馬綫全綫通車後，由馬鞍山到屯門不再需要轉車，料對東鐵綫亦會起分流作用。 不少人擔心，東鐵綫改用9卡車後，將難以應承龐大的乘客量。港鐵公司車務營運總管黃琨暐則指，自屯馬綫一期2月通車後，成功分流部分出九龍東的乘客，相信屯馬綫全線通車後，新界東居民出九龍會有更多選擇，分流效能料進一步加強。但他補充，港鐵會繼續留意客量變化，適時作出調整。 記者：陳梓蔚 相關文章 涉刑毁旺角站逾26萬元設施 侍應擬認罪處理破產事宜 16:21 2020/04/15 涉刑毁旺角站逾26萬元設施 侍應擬認罪處理破產事宜 港鐵沙中綫過海段料2022年首季通車 紅磡至金鐘車程僅需時5分鐘 今日 17:31 港鐵沙中綫過海段料2022年首季通車 紅磡至金鐘車程僅需時5分鐘 東鐵綫12卡列車陸續轉9卡車 今年中先引入8部新車 今日 18:17 東鐵綫12卡列車陸續轉9卡車 今年中先引入8部新車 港鐵 屯馬綫