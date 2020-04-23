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【塑化劑】外賣膠盒放微波爐加熱釋出毒素　專家教睇含塑化劑膠盒標誌

健康 12:53 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

專家教睇含塑化劑膠盒標誌。

新冠肺炎疫情下，不少人為減少在餐廳進食，都會選擇買外賣，並且回家後直接將食物連同膠盒放入微波爐加熱。不過，有研究顯示，部份塑膠遇高溫後，或會釋出有害物質如塑化劑，對人體神經細胞具神經毒性。生物科技公司「水中銀」董事總經理及首席執行官杜偉樑曾接受TOPick訪問時提醒，市民要嚴選放食物的膠盒，部分號碼的膠盒會釋出塑化劑，膠盒亦不宜放油膩熱食。

據本港食安中心，塑膠可分為以下7類：

3、7號膠盒含塑化劑

杜偉樑表示，標誌3（PVC）、3（V）及7（其他）的膠盒在生產過程中可能會使用塑化劑，而6號則是用完即棄外賣盒，故籲市民別使用。

對於很多人喜歡將膠器皿放入微波爐使用，他形容這是「慢性自殺」的行為：

雖然好多膠盒都標明已通過測驗，可放入微波爐使用，但那只是指膠盒不會溶，或已通過重金屬測試，並沒說明膠盒遇高溫後，不會釋出有害物質。

溫度越高及接觸時間越長　塑化劑遷移量越多

據本港食安中心，當溫度越高及接觸時間越長，塑化劑的遷移量就越多。而塑化劑之中，鄰苯二甲酸酯類（如DEHP、DBP）塑化劑對實驗動物的生殖及發育，具有毒性影響。

雖然如採用正確程序生產、使用的PVC食物接觸物料不會有過量的塑化劑遷移到食物，但由於塑化劑會溶於油中，因此含塑化劑的塑膠物料（即PVC產品）不應用於盛載油性食物。

此外，由於嬰幼兒較易受塑化劑的毒性影響，含鄰苯二甲酸酯類塑化劑的塑膠不應用作專供盛載3歲以下嬰幼兒食物的食物接觸物料。

本港急症科專科醫生司徒敬豪受訪時曾稱，塑化劑不論對成人或兒童都會有不良影響，尤其發育中的兒童影響較大。吸入過量塑化劑，可增加人體的女性荷爾蒙，從而導致早熟、不育或女性荷爾蒙失調。男童易有女性特徵，嚴重可影響睪丸造精功能；女童則會提早出現性徵發育、性早熟等問題。

責任編輯：楊宛茜

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