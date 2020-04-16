【正能量】體育教師退休成藝術工作者　以「一杯涼水」理念義教老人

▲ 體育教師Ronnie（黃勵強）退休後成為藝術工作者，以「一杯涼水」理念義教老人。（圖片被訪者提供）

Ronnie（黃勵強），在他的職業生涯中，表面上是一名精於籃球的體育教師，但實質由70年代開始，他從未間斷地學習藝術，並且一方面從事教育工作，一方面是一位藝術工作者。因此，2010年從教師崗位退下來，他便每天都浸淫在藝術氛圍之中，更義教老人家，希望他們退休後畫畫打發時間不是抄襲，而是真的創作。

▲ 因著新冠肺炎，Ronnie也畫了這張畫給「肺炎先生」。（圖片被訪者提供）

「2003年，我以水墨畫作《袁中道游居柿錄》入選香港藝術雙年展，是將明代文學家袁中道的遊記，以連環圖方式畫出來，可以說是最滿意得意的作品，也被日本人收藏了。」Ronnie形容自己的畫風為「超現實天真派」，任意、隨意，主張藝術令人驚訝才是美。

「像傳統的信紙很漂亮，但現在已沒有人用；但日本書法家小池邦夫曾鼓勵人用手繪紙寫信畫畫，互相問候，我於是就拿這手繪紙的concept，當中不只有信息，而且是fine art，因為我在當中畫畫。」於是他創作了一系列以信紙作為媒介的作品，並在2015年舉辦了信紙上的藝術展。

▲ 2011年Ronnie為德田廣場繪畫了3幅畫作，主題是「稻出好新活」。（圖片被訪者提供）

藝術教育回饋社會

Ronnie認為一幅優秀的作品，應該有200分，100分是技藝，另外100分是精神、畫風，當中有令人驚訝、令人思考、令人感動的信息故事，因此坊間許多畫班，特別是教老人家的，都只教臨摹，結果大家學完後，就不再拿起筆畫畫了。

所以我是教創作，而且聖經裏，耶穌提過就算給人一杯涼水（馬太福音10:42），已經很好。引伸的意思是，就算是很少的幫忙，對那人來說已經很有用。

因此，他希望用這「一杯涼水」的概念，透過藝術去服務社群，除了義教老人外，也會教小朋友、青年及成年人。

我教老人家，他們與孫仔孫女分享畫作很開心；我教不是搵太多錢的成年人，因為他們喜歡畫畫，又沒時間，有時又很寂寞。

Ronnie就是希望透過這一點點的心意去回饋社會。

▲ Ronnie在教會義教不收分文，並且以「一杯涼水」為畫班命名。（圖片被訪者提供）

至於退休後，他最近給自己畫畫的目標，就是以100首爵士樂曲為畫題。「前年我去新西蘭，在旅遊車上見到外面的風景，便邊畫下速寫邊聽音樂。我在想，當大家看我的畫作時，便可以scan QR Code，同時聽埋那首歌。」他已畫了超過40多幅，正在物識適合的畫廊開畫展。

▲ Ronnie計劃以100首爵士樂曲為畫題，這是其中一幅《Blue Train》的草稿。

膝關節置換手術後重生

Ronnie曾經是香港籃球業餘總會聯賽的甲一組球員，也取得一級教練資格。在葛量洪教育學院讀體育時，更是中長跑運動員，1976年參加過只此一屆的香港歐米茄10,000公呎全港公開比賽，得到季軍。

不過，年紀大了，膝關節通常會出現問題。「退休前大概55歲時，已開始行路痛啦！又不能站得太久，要扶住才可以落到樓梯。」除了經常運動因磨擦而造成的創傷外，肥胖也對膝關節帶來影響。「我最高峰時有230幾磅，2018年做手術，也有216磅。」於是，痛定思痛，他開始跟隨營養師去減肥，現在保持181磅左右。

▲ 縱使經常要站著畫畫，但Ronnie最胖時達230磅。（圖片被訪者提供）

用了1年的時間，最辛苦是無飯食、無甜品食。有許多不同的餐單，但減得最多是protein meal（蛋白質餐單），中午只可食4匙羹飯，晚上得2匙羹，有2塊叉燒，但始終不能吃碗幾兩碗飯。

不過減磅後，加上做了膝關節置換手術，術後不單沒有痛楚，而且行路、落樓梯也沒有問題了。

記者：何小雲