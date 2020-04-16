【升中派位】疫情下小學改速遞派發升中選校表格　家長無需親身回校領取

▲ 藍田聖愛德華天主教小學今年改用物流平台速遞《中一派位選擇學校表格》及升中選校資料。（受訪者提供）

新冠肺炎疫情下，速遞服務需求有所增加，部分學校改為速遞文件及功課到學生家中。本月初便有小學與物流公司合作，以速遞方式派送升中統一派位選校表格及相關文件，於2日內將文件送到150名家長手中，家長無需親身回校領取文件。

教育局早前通知參加中學學位分配辦法的小學，於本月3日領取升中選校文件，參加派位的小六生家長須將《中一派位選擇學校表格》交回小學，以便學校於5月13日或以前送交教育局辦理。為防止疫情擴散，局方建議小學考慮將相關文件，郵寄給家長或預約家長到校領取文件，並改以電話或電郵等方式代替大型家長會，為家長提供選校資訊及支援。

【文憑試2020】學友社指如文憑試取消 倡院校為自修生安排面試機會

【資優生】14歲中二學生連跳四級升讀理工大學 父母發現3歲時已掌握乘數表

藍田聖愛德華天主教小學校長馮立榮表示，「每年4月，我們會舉辦家長會，向小六家長簡介統一派位升中選校流程，以及指導家長簽填表格的注意事項，但疫情及『限聚令』下，我們知道家長很著緊子女們最緊張的升中選校這一環。」

為了替家長爭取更多時間選校，該校今年與物流公司合作，於本月8至9日、在2日內將選校表格及升中選校資料，速遞到150名家長手中，9成於觀塘區內，其餘則為區外學生。

▲ 聖愛德華天主教小學校長馮立榮（右二）預計未來會有更多學校改用電子簽收速遞處理與文件派送，右三為Zeek貨運業務負責人黎家誠。（受訪者提供）

【新冠肺炎】新增一宗確診個案曾外遊英國 自3月9日後最低增幅

馮立榮指，涉及的速遞成本合理，而且以電子簽收，可確保將文件安全送達家長手中，「由構思到成功派送約1星期時間，效果令人滿意。深信未來將有更多學校採用此方法處理教育局與學校，以及學校之間文件來往，當中區內短途送遞，長遠來說，有助節省成本及派送時間。」

與該校合作的創新智慧物流平台Zeek貨運業務負責人黎家誠表示，學校停課期間，透過該公司配送學校與學校之間，以及學校與家長之間的文件需求增多，其提供的電子簽收認證，可方便顧客掌握配送情況，適合商務及醫療服務等報告、藥物或保健產品配送，加強精準及保安。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：馮琪雅