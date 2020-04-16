  • 23°C
香港時間 : 2020416日 (四) 20:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

監警會歡迎法院裁決　將盡快召開會議決定發布報告安排

社會 19:24 2020/04/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

監警會發言人表示，歡迎法院裁決，確認是項審視工作並沒有超越監警會法定職權範圍。（資料圖片）

監警會就去年6月9日至7月2日發生的反修例遊行及示威活動，進行審視及撰寫報告，社工呂智恆早前就此向高等法院提出司法覆核，質疑監警會沒有調查權，法官今（16日）頒下判詞，裁定社工敗訴。監警會發言人表示，歡迎法院裁決，確認是項審視工作並沒有超越監警會法定職權範圍。

質疑監警會調查反修例活動越權　社工申司法覆核敗訴

發言人表示，會方進行是次專題審視工作，目的在於專題審視報告中的背景資料和事實裁斷可協助委員會按《監警會條例》第8條1(a)及(c)以證據為依歸，公平、公正及不偏不倚地審視相關的須匯報投訴調查報告，亦可協助會方找出警隊工作程序中可能出現的不足之處，適時向處長或行政長官或兼向上述兩者提出改善建議。

聲月又指，首份階段性報告原訂於2020年初發布，基於該司法覆核，會方在2020年1月決定不宜按原定計劃發布報告，但會方會繼續按現行《監警會條例》公平公正地進行審視工作。

會方明白社會非常關注專題審視工作的進度和報告，由於法庭已有裁決，會方將盡快召開會議決定有關發布報告的安排。有關報告將會是全面報告，涵蓋2019年6月9日、6月12日、7月1日、7月21日、8月11日及8月31日發生的大型公眾活動相關事件，以及新屋嶺扣留中心及警員身份識別的議題。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳子謙

監警會 司法覆核 呂智恆

最高瀏覽

【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
17:09 2020/04/14
【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
10:46 2020/04/15
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam罕有回應網民爭議　宣布完整版演出任睇一個月【附連結】
19:00 2020/04/15
【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam罕有回應網民爭議　宣布完整版演出任睇一個月【附連結】